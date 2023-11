Perros defienden a su dueño de una agresión por parte de otro hombre en pelea callejera

Irapuato, Gto. Bien dicen que el "perro es el mejor amigo del hombre" y esta grabación así lo demuestra y que circula en la red social en TikTok en donde se puede ver a un hombre que se quita una sudadera blanca muy molesto, mientras otro hombre sin camisa se acerca a él de manera muy agresiva y retadora, intercambiando gritos e insultos y para ese momento a parecen 4 perros que defienden a su amo de esta agresión.

En ese momento un perro negro y otro color café se acerca al agresor que trata de agredir al hombre de camisa anaranjada y quien es el amo de estos perritos, al ver esta agresión hacia su cuidador salen otros perros y entre todos empiezan a ladrar al agresor, inclusive se ve que uno de los perros negros alcanza a morder al hombre sin camisa y ese es el momento que los demás se unen para que este dejara en paz a su cuidador, ya que con sus ladridos continuaban asustando al sujeto quien no lo pensó dos veces y rápidamente se alejó debido a que estos perritos siguieron amedrentando hasta que lograron que se alejara.

La grabación al ser dada a conocer en las redes sociales por el usuario @alexaguilarm05, de inmediato los internautas reaccionaron con mensajes “Los verdaderos amigos del hombre”, “Esta reacción que tuvieron los perros en defender a su amo es por el cuidado, cariño y además porque los alimenta” el video actualmente ya cuenta con más de 50 millones de reproducciones y más de 6 millones de comentarios.

"El perro café prácticamente le dijo siéntate papito en lo que chambeamos", “Esa si es familia, no como la que tengo en casa”, “El perro, esto es por el bolillo que me diste la otra vez, jefe”, “Si mis perros no me van a defender así, ya no los quiero”, “Los perritos, amo espera nosotros nos encargamos”.

Este hecho comentaros algunos usuarios que sucedió en la ciudad de San Luis Potosí y fue grabado por un automovilista que observo el momento en que se registraba la pelea.

