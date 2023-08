Perrito tuvo más precaución que motociclista que choca contra auto

En redes sociales circula un video en donde se aprecia un accidente vial en donde se ven involucrados un automovilista, un motociclista y un perrito, la grabación fue compartida por el usuario @jose_ximenez en TikTok.

En la grabación se ve que el conductor del automóvil que transita por esa calle, observa que un can que caminaba por esa avenida, por lo cual el conductor frena para dejar pasara al animalito, pero esta situación provoco que un motociclista se estampara en la parte trasera de coche y da una marometa y con la misma inercia del empuje termina impactándose contra el parabrisas.

@jose_ximenez #suerte #accidente #volodymyrzelensky #choque #atropellado ♬ sonido original - paraizo 10.0 #dúo con @paraizo 10.0 #perro

El conductor de la moto al chocar con el vehículo y termina tendido en el parabrisas, se ve que el perro se espanta y se va corriendo debido al ruido del impacto que provoco este accidente, posteriormente el sujeto de la moto se baja del parabrisas mientras también los pasajeros del auto descienden para auxiliarlo.

El video al darse a conocer los internautas dejaron mensajes de todo tipo como “El perrito fue más listo que el motociclista, ya que este no cruza por ver venir el coche”, “Así son los motociclistas, no les importa y se pasan de listos”, “Sobre todo los conductores de las plataformas de envío que en muchas ocasiones anda rápido y no miden el peligro que pueden ocasionar”, “El perrito, a mí no me culpen”, “El del coche debería haber continuado con la circulación porque el perro ya se había regresado”, “Las buenas acciones tiene su precio”.