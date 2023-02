Joven se queda dormido en el vagón del metro y una rata aprovecha el momento y se le sube hasta el cuello

Irapuato, Gto. En el video se puede apreciar que joven mientras dormía en brazos de “Morfeo” fue despertado al sentir que algo le caminaba sobre su cuello y el hombre al percatarse de lo que era quedo impactado por el inesperado roedor que traía encima.

La grabación fue compartida en la red social en TikTok, por el usuario @Subwaycreaturesofficial, que no tardo en viralizarse, muestra a este joven que durante su traslado por el metro un rata se le sube por el zapato y está va recorriendo por todo su cuerpo quien va placidamente dormido, y no es hasta que sintió la sensación de traer algo por su cuello, grande fue su sorpresa que era un gran rata, para ese momento la persona queda sorprendida por el inesperado ratón que se le subió.

@20m ♬ sonido original - 20minutos

Las personas en ocasiones suelen quedarse dormidas en los trasportes públicos ya sea por que los arrulla el movimiento de las unidades, por el cansancio de una jornada laboral extensa, o por que no tuvieron un buen descanso por la noche, y esto fue precisamente lo que quizá le sucedió a este chavo, mientras dormitaba en el vagón del metro , quien no imagino y menos en un vagón tener como compañía a una rata que sobrepaso su limite con el joven.

El joven a darse cuenta se levanta del asiento y lanzo al roedor por el suelo e intenta pisarla pero esta se escabulle por debajo de la banca del vagón, para esperar una nueva victima.

Los usuarios de la red no tardaron en reaccionar a esta impresionante publicación y estos son algunos de sus mensajes “Dios me da un infarto”, “Me da un infarto, directamente”, “Ahora a cuidarse de que no se te suba estas ratas, si con las de dos patas tenemos”, “No volveré a dormirme en el metro”.