Inteligencia artificial realiza imágenes sobre lo que hay más allá de la muerte

La vida después de la muerte, o conocida también como “El más allá” o vida eterna, es la creencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de conciencia de un ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico o espiritual.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Te has cuestionado cómo es que podría verse la vida después de la muerte, ahora una inteligencia artificial (IA) ha realizado una serie de imágenes de que como podría ser el “más allá”.

Un usuario de TikTok le pidió a esta aplicación de IA que le creara algunas imágenes de como sería el limbo, pues bien, el limbo es donde están quienes sin haber cometido falta alguna han muerto sin haber sido bautizadas.

Durante el desarrollo de estas imágenes de la IA, predominan los colores negros, grises y las sombras, pues, en la mayor parte de ella solo aparecen enormes cajas y agua en el suelo, también en otros espacios es posible ver algunas siluetas caminado por una habitación llena de cubos, mientras otras la misma IA coloca enormes puertas de las cuales proviene una fuente de luz, además también se puede observar que en otras entradas hay personas que están a punto de cruzar, mientras otras más están vacías tal como si te invitaran a pasar al otro lado.

#aiart #artistaartificial #limbo #vacio ♬ solitude m83 remix - MoistVisuals @artistaartificial El limbo representado por una IA #midjourney

Las imágenes al ser dadas a conocer en esta red social, de inmediato los internautas señalaron que al ver estas les provoco paz y tranquilidad, otros aseguraron que verlas les dio temor y que les genero una sensación extraña al observarlas, otros comentaron haber estado en el limbo y que es muy similar a estas imágenes, ya que es un espacio en donde el tiempo no corre y solo hay luz y oscuridad.

Lee también: Son ángeles sin alas: sacerdote en Brasil rescata perritos para darlos en adopción en las misas

Estas son otras reacciones de los usuarios: “Escrito está morir una sola vez y después el juicio, y no hay reencarnación, no es como la recuerdo”, “Muy cerca de la experiencia que tuve”, “Yo en algún momento lo soñé y flotaba y veía a mi familia y no me podía acercarme a ellos”.