Cuida tu alimentación en este mes de los festejos decembrinos

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- La navidad es una época muy especial para compartir con familiares y amigos en donde los hábitos saludables son sustituidos por menús y alimentos supercalóricos, ya que se aumenta el consumo de alcohol y se disminuye la actividad física y esto puede significar un riesgo para la salud debido a la frecuencia con la que se adoptan estos hábitos.

La finalidad de esto es no privarse de la comida, ni evitar las invitaciones a las reuniones sociales, sino lo que se recomienda es consumir lo necesario, no debes privarte de los ricos banquetes, pero debes ser consiente porque esto te ayudará a cuidarte y saber elegir los alimentos, postres, bebidas con él propósito de mantenerte en un adecuado equilibrio alimenticio.

Los expertos de la salud aseguran que la mejor decisión para evitar subir de peso es esta época es comer mesuradamente, lo recomendables es coman y disfruten de las delicias decembrinas, pero siempre en proporciones saludables calculando la cantidad necesaria para evitar indigestiones, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y sobre peso.

Tener una alimentación saludable significa elegir una alimentación que aporte los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana.

Mantener la alimentación saludable no sólo debe realizarse en ciertos momentos o épocas, debes realizarlos siempre para cuidar tu salud y estas son unas recomendaciones para que no te excedas, trata de mantener tu peso, consume frutas y verduras y sobre todo agua, cuida de no abusar del alcohol y de las bebidas gaseosas, controla el consumo de azúcar y no abuses de las comidas con alto contenido graso, toma conciencia lo que comes y bebes ya que se trata de tu bienestar.