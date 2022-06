¡No es leche! Zaldívar acaba con el misterio de su bebida

León, Gto.- Después de que el pasado 24 de mayo la usuaria de Twitter Lilian Rabasa (@lilianrabasa) cuestionara la bebida del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; en la sesión del Pleno y se desatará una serie de interrogantes, si era ¿Agua de horchata? o ¿Pulque? generando todo tipo de comentarios acerca del líquido que contenía el vaso del ministro, decidió acabar con el misterio.

A una semana de los cuestionamientos, ya hubo una respuesta a través de Tik Tok,Arturo Zaldívar, subió un video en el que primero expresó que se ha divertido mucho y aclaró que normalmente no toma leche, que simplemente se trata de una proteína para aguantar la jornada laboral.

SE DIVIERTE

“Me he divertido mucho en las sesiones del pleno ya no hay nada que podamos hacer que pase inadvertido. Hace unos días alguien tuiteó ¿Qué sí era un vaso de leche lo que yo estaba tomando en la sesión? Hubo comentarios muy divertidos, algunos, no tan divertidos”, mencionó.

Continúo diciendo que normalmente no toma leche, lo que ingiere es una bebida de proteínas, que tiene la costumbre cuando le es posible de tomarla a media mañana para poder aguantar hasta el horario de la comida.

SIN MISTERIO

“Entonces no hay mayor misterio, es una simple bebida de proteínas, no dijo la marca para no aventarme un comercial”, concluyendo el clip con saludos cordiales.

REACCIONES

Por su puesto el video de aclaración fue tomado con bastante humor y los usuarios agradecieron al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estar en contacto con ellos a través de Tik Tok.

“Felicidades por la iniciativa de estar en contacto con la gente. Para mí es muy importante combatir la impunidad de políticos, empresarios y ciudadanos”, “Se ve a leguas que es un juez honesto ojalá aprendan los demás jueces”, “Gente como usted necesitamos en ese espacio, recuerde el pueblo lo apoya y yo en lo particular. Un abrazo fuerte para usted en especial”.

LE DAN RECOMENDACIONES DE PROTEÍNA

Hubo otros quienes decidieron recomendarle proteínas dando detalles de bebidas no industrializadas.

“No le recomiendo esta marca hace mal por exceso de azúcares, colorantes, grasas, conservadores, mejor hágala natural”, “Cuidado se excederse en la ingesta de agua de coco pudiera atemorizar a quienes también conforman la trilogía procesa”.

Hasta el momento el misterio de la bebida del ministro, nuevamente se volvió tendencia.