Satisfecho Pablo Guede con el último estirón del Necaxa

León, Guanajuato.-Si bien los Rayos coquetean con la eliminación, Pablo Guede se dijo satisfecho al haber llevado a Necaxa hasta la última jornada con la esperanza de entrar al repechaje.

“Es lindo estar sentado acá esperando resultados de los demás ya que eso significa que al menos en la última parte del torneo lo hicimos bien, era muy difícil llegar a la última fecha como llegamos, a todos nos ilusionaba clasificar y de nosotros dependía, pero yo valoro estar acá esperando esos resultados y con la esperanza de clasificar porque hicimos algo bien hasta donde nos alcanzó”, apuntó el técnico necaxista.

De lo que fue el tropiezo ante León, el argentino nacionalizado español precisó que “no estuvimos a la altura en el primer tiempo, pero ellos tampoco hicieron tanto como para irse 1-0, pasa que nos abren el partido en una jugada colectiva que nosotros no supimos contrarrestar y a partir de ahí comenzó otro partido, pero ese primer tiempo no me gustó nada y en el segundo salimos con otro espíritu, jugamos más en campo de ellos, pero en dos contras y en una mala salida nos liquidan, sabíamos del contragolpe de León y ahora nos toca esperar resultados”.

Finalmente, Guede manifestó que hasta el momento no ha tenido contacto con su directiva y tampoco quiso ahondar en el tema de que es lo que vendría para el siguiente torneo.

“Hasta donde no quedemos eliminados carece de importancia hablar de eso, el domingo en la noche sabremos que pasa, si debemos trabajar más y mejor para este campeonato o trabajar más y mejor para el torneo que viene”, aseveró.