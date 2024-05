Salmantinos van por el pase a la final con Irapuato en Liga Premier Serie A

En la antesala de la gran final del grupo dos de la Liga Premier Serie A, se encuentran metidos con el Club Deportivo Irapuato, los jugadores salmantinos, Axel Román Cortez Silva (portero) y José Rafael Ramírez Robles (defensa), ambos con el firme objetivo de pelear por el título de la temporada 2023 – 2024.

Al respecto Axel Román Cortez, señaló, “gracias a Dios se ha logrado el objetivo de dar un paso más, queremos el ascenso, queremos campeonar, vamos paso a paso, se ha trabajado bien y se han hecho las cosas bien, ahora a seguir por ese camino”.

Enfatizó, “ésta es una experiencia nueva, una nueva categoría para mí, ha sido un proceso diferente pero bien, ha tocado sumar experiencia y sumar muchos aspectos, es una categoría que da más emprendimiento y formación”.

En la semifinal de la Liga Premier Serie A, el Club Deportivo Irapuato enfrentará al súper líder Racing Porto Palmeiras. / Fotos/Miguel Manjarrez

En relación a como se encuentra el equipo tras conseguir el boleto a la semifinal de la Liga Premie Serie A destacó, “nos cayó muy bien la victoria, nos ha unido más como equipo, es muy motivante estar en semifinal, vamos por más cosas y por buen camino, la gente debe estar tranquila, este Irapuato va por cosas nuevas, es un equipo muy comprometido, desde la jornada uno la afición siempre con nosotros y uno feliz la gente esté ahí, cada quince días en el estadio”.

Con respecto a su llegada al Club Deportivo Irapuato compartió, “el torneo pasado me tocó hacer un buen torneo en tercera división y la gente de Irapuato se acercó conmigo y me planteó una buena oportunidad y me animé a irme con ellos, a parte es cerca de casa, me convencieron y acá estamos buscando lograr cosas importantes (sic)”.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Axel Román Cortez ha sido parte de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca donde conquistó dos títulos en diversa categoría, así como un tercer lugar de copa dentro de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas.

Así también ha sido parte del equipo Atlético Leones de Tercera División Profesional (TDP) donde se ganó la titularidad y convocatoria a la Selección Bajío de la TDP, quedando campeón del Torneo del Sol 2022.

Ahora con Club Deportivo Irapuato, busca el boleto a la final del grupo dos de la Liga Premier Serie A.

Román Cortez en busca del boleto a la final del grupo dos de la Liga Premier Serie A con Club Deportivo Irapuato / Fotos/Miguel Manjarrez