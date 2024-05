Priorizan consumo humano ante sequía en zona norte de Salamanca

A pesar de la situación de sequía y estrés hídrico que prevalece en comunidades de la zona norte de Salamanca, el presidente municipal interino, Ulises Banda Coronado reveló que hasta el momento no se han acercado personas a solicitar apoyos para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, sin embargo, mencionó que se tiene contemplado un programa de bordería para beneficiar alrededor de 30 personas para la captación de agua para el consumo animal, además de que a diario se hace el trasiego de agua con 10 pipas para atender las necesidades de consumo.

“No me han comunicado nada, estuve con el ingeniero que lleva esa parte, hablamos de por ahí de los paquetes que vienen para animales, fertilizantes, pero de la sequía no nos han comentado nada, prevemos que va venir un año con lluvia al menos eso es lo que se prevé, pero hay que esperar un poquito, ya estamos en la última fase ahora si de lo de la sequía, hay que aguantar un poquito más, pero no se han acercado”, declaró.

En cuanto al consumo humano, Banda Coronado indicó que a diario se suministra con pipas el recurso a las zonas con mayor necesidad, pues se tiene priorizado el abasto de agua para atender la situación en que viven pobladores de comunidades como La Haciendita, San José de Mendoza, El Huaricho, Joyita de Villafaña, Dos Ríos, entre otras.

Sin embargo, dio a conocer que se tienen programas para atender el consumo en actividades agrícolas y ganaderas, por lo que invitó a los interesados a que acudan a la ventanilla del, para que puedan registrarse para ser beneficiados en próximo año.l 10 o 20%,, anunció.

Por otro lado mencionó que, se han realizado contribuciones económicas para atender las fallas y reparaciones de pozos de agua en la zona rural, para disminuir las afectaciones de la falta del suministro del recurso;