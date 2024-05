Inspira Don Jesús a salmantinos con venta de fruta

Con más de 16 años como comerciante, Don Jesús se ha convertido en un ejemplo e inspiración para muchos salmantinos, ya que ni la edad ni mucho menos el cansancio son obstáculos suficientes para dejar de trabajar, una actividad que desarrolla desde los 14 años.

Lleva 16 años como comerciante.

Desde las 10 de la mañana, Jesús Casique Ávila, instala su caja que adapta como mesa para vender diversos tipos de fruta en la parte de afuera de una farmacia ubicada sobre la calle Abasolo entre Sánchez Torrado y 5 de Mayo, en este sitio comerciantes aledaños , amas de casa, jóvenes y adultos le hacen consumo para ayudarlo, pese a que en ocasiones las ganancias son mínimas, aun así, a sus 93 años continua trabajando, pues, las palabras rendirse y flojera no están en su vocabulario.

El recuerdo de su esposa e hijo fallecido hace varios años atrás y la ilusión de volver a ver a sus otros tres hijos, se han convertido en la mayor inspiración para Don Jesús, quien además de trabajar por necesidad, ha buscado demostrar que la edad no es una razón para dejar de laborar y enseñarle a las nuevas generaciones que la constancia y el esfuerzo son la base principal de cualquier buen ciudadano.

Sus ganas de seguir trabajando, lo han llevado a ganarse el corazón de los salmantinos.

“Empecé vendiendo pepinos, jícamas y mangos en este lugar hace 16 años, no ha sido un camino fácil y aunque la gente si me compra la realidad es que no sale mucho dinero, pero, de alguna manera, aquí logro conseguir de 150 hasta 500 pesos que aunque no es una gran cifra, es suficiente para volver a invertir. Trabajo desde los 14 años y a lo largo de mi vida he sido comerciante, agricultura y constructor, porque desde pequeño me enseñaron que no existe la flojera”, manifestó.

Luego de haberse viralizado en redes sociales, Don Jesús se ha ganando el corazón de los salmantinos, quienes lo ven como una inspiración y ejemplo a seguir a pesar de su edad y quienes se han encargado de promocionar su negocio para que sus ganancias sean mayores.