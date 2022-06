Salmantinos representan a Guanajuato en Juegos CONADE de Badminton

Del 8 al 16 de Junio cuatro badmintonistas salmantinos se encuentran representando al estado de Guanajuato dentro de los Juegos CONADE 2022 de Badminton con sede Tijuana, Baja California.

Los atletas salmantinos Angel Uriel Mendoza, Fernando Contreras, Gerardo Gael Sánchez y Pedro Alejandro Martínez en respectiva categoría y modalidad forman parte de la delegación guanajuatense de Badminton.

Deportes Salmantinos representan en Badminton a Guanajuato

Las instalaciones de la Unidad Deportiva Reforma del estado fronterizo alberga este magno evento deportivo que se desarrolla en dos etapas, del 8 al 12 de junio la Sub 15 y Sub 17, y del 13 al 16 de junio la Sub 19.

Al respecto, Angel Uriel Mendoza, categoría Sub 15 comentó, “este es mi año mayor, casi tengo los 14 años, el año pasado también clasifique, además de tener dos participaciones dentro de los juegos escolares de Bádminton, aún no me ha tocado ganar alguna medalla, sin embargo, estoy satisfecho porque en cada uno de esos torneos he logrado llegar hasta cuartos de final, han sido buenas experiencias que me impulsan a seguir luchando por ganar una medalla, vamos en busca de esa insignia, creo tener suficiente nivel para dar un buen papel, tanto en singles como en dobles con Gael Sánchez”.

Por su parte Gerardo Gael Sánchez categoría Sub 15 comentó, “esta es la segunda vez que clasifico a Juegos CONADE, estoy muy contento de representar una vez más a Guanajuato, intento ser mejor cada día e ir por la medalla en singles o en dobles con Angel Mendoza”.

Mientras tanto Fernando Contreras categoría Sub 19 se prepara para debutar, “esta es la primera vez que representó a mi estado en Juegos CONADE, me encuentro muy contento, es algo con lo cual soñé desde que comencé a entrenar este deporte, por fin se me dio, vamos por buenos resultados en dobles con Alejandro”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para terminar Pedro Alejandro categoría Sub 19 señaló, “esta es la tercera vez que clasifico, siento que he mejorado mucho y esta vez con más capacidad para pelear por una medalla o al menos obtener un buen lugar, estoy más seguro y mejor preparado, sabemos que debemos jugar como si fuéramos uno”.

Los cuatro atletas salmantinos consiguieron el boleto a la máxima justa deportiva nacional tras competir en diversos clasificatorios nacionales, ahora todos ellos buscan colgarse una medalla para Guanajuato.