Salmantinos representan en Badminton a Guanajuato

Del dos al nueve de agosto un total de cinco badmintonistas salmantinos se encuentran representando a Guanajuato dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2021 con sede Aguascalientes.

Entre los badmintonistas salmantinos que se encuentran representando al estado de Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional se encuentra Gael Sánchez (Sub 15), Angel Mendoza (Sub 15), Pedro Alejandro Martínez Cancino (Sub 17), Yahir Emiliano Mendoza García (sub 19) y Fernando Acosta Arguello (Sub 19). Entrenador Gerardo Alberto Sánchez Mena, José Arturo Ramírez Torres y Alfonso Darío Sánchez Mena.





Los Juegos Nacionales CONADE de Bádminton se están desarrollando en dos etapas, la primera del dos al cinco de Agosto para las categorías Sub 15 (13 – 14 años) y Sub 17 (15 – 16 años); la segunda etapa del 7 al 9 de Agosto para la categoría Sub 19 (17 – 18 años).

La delegación salmantina se clasificó a la máxima justa deportiva nacional luego de obtener primeros lugares en diversas modalidades de Badminton en torneo clasificatorio de la especialidad con sede Acapulco, Guerrero.





Confirmada la clasificación de los atletas salmantinos, intensificaron entrenamientos con el objetivo de realizar un buen papel, siempre con actitud ganadora.

A lo largo de los entrenamientos presenciales fueron de menos a más, siempre respetuosos de los protocolos y medidas sanitarias implementadas durante las prácticas, para algunos de ellos son sus primeros juegos nacionales.