Salmantino jugará torneo Sub 14 de la Liga MX con Pachuca

Gracias a su dedicación y facultades desarrolladas para el futbol en Fuerzas Básicas del Club Pachuca, el jovencito guanajuatense, de origen salmantino, Alberto Zuriel Hernández Silva “Beto”, categoría 2010, ha sido promovido para jugar con los Tuzos el Torneo Sub 14 de la Liga MX.

Desde hace tres años forma parte de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca.

“Beto” Hernández recibió vacaciones de manera anticipada con respecto a la categoría 2009 (Sub 12) por parte de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca, el motivo ha sido que a mediados del presente mes comenzará a entrenar con equipo Tuzo Sub 14 de la Liga MX.

Al respecto, Beto Hernández comenta que “voy a regresar el 13 de junio al Club Pachuca, ahorita tengo días de descanso porque me han pedido que a partir del esa fecha me integre al equipo Sub 14 de la Liga MX, vamos a realizar pretemporada y a prepararnos para el inicio del torneo que arranque a la par que el resto de las categorías e incluso de los equipos de Primera División”.

En ese sentido comenta que “me encuentro muy contento porque me han subido para jugar con el equipo Sub 14, todos los profesores del Club me dieron la noticia preguntándome si estaba listo para una Sub 14, respondí que sí, somos dos de la categoría 2009 que vamos a subir de un total de 24 compañeros Sub 12”.

El jovencito salmantino tiene tres años en Fuerzas Básicas del Club Pachuca, en 2019 se fue becado al cien por ciento, actualmente estudia la secundaria después de terminar con ellos la primaria.

El jovencito salmantino feliz por recibir invitación para jugar el Torneo Sub 14 de la Liga MX.

Previo a la Pandemia estuvo participando dentro de la Liga de Menores de la Federación Mexicano de Futbol que fue dado por terminada a consecuencia del problema sanitario causado por el tema del Covid 19.

Dentro de la Liga de Menores se ganó la titularidad con el equipo 2009 del Club Pachuca, además de marcar diez goles en seis partidos.

Durante el periodo vacacional tiene sesiones de entrenamiento en ARSA.

A lo largo de la pandemia estuvo estudiando y entrenando desde casa al igual que sus compañeros, meses después todos ellos pudieron regresar a entrenamientos presenciales.

En su regreso al Club Pachuca, Beto Hernández pasó de jugar de delantero a contención, “me ha ido bien, jugamos el Torneo Sub 12 de la Liga de Menores de la Federación Mexicana de Futbol, todos los partidos jugué de titular y metí alrededor de 12 goles, quedamos en segundo lugar de la tabla general y quedamos eliminados en semifinal contra Pumas”.

Beto Hernández tiene muy claro su objetivo, ser jugador profesional.

Para terminar comenta que “le voy a echar muchas ganas para ganarme un lugar en el cuadro titular del equipo Sub 14, estoy muy contento por tener esta nueva oportunidad, nos dicen que a diario debemos de echar muchas ganas y quedar campeones”.

Por lo pronto, Beto Hernández, está pasando días de descanso en compañía de su familia, además de realizar sesiones de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento Salamanca (ARSA).