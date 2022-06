Salmantinas van por medallas en Squahs a Juegos CONADE

Con la experiencia de haber sido medallistas en ediciones anteriores de los Juegos Nacionales CONADE, en su momento la competencia también conocida como Olimpiada Nacional, cuatro jovencitas salmantinas en su respectiva categoría se encuentran en Guadalajara, Jalisco para volver a colgarse medallas para el estado de Guanajuato.

La delegación guanajuatense de Squahs se encuentra conformada por 16 atletas, y tiene como entrenadores a Ricardo Guzmán Almaraz y Luis Alberto Quintal Romo, como delegada a Ana María Hernández Rodríguez.

Las jovencitas salmantinas que forman parte de la delegación estatal son: Daniela Camacho Hernández (Sub 19); Ainara Gutiérrez Pérez y Ana Karen Alfaro Martínez (Sub 17); y Aneth Denisse Botello Escamilla (Sub 15). Entrenador Luis Alberto Quintal Romo.

El certamen se va a desarrollar a lo largo de estos siguientes tres días y arranca este lunes con enfrentamientos preliminares.

Las expectativas son buenas, las cuatro compitieron el año pasado dentro de los Juegos CONADE y se colgaron medallas, Denisse y Ainara ganaron plata por equipos; Ana Karen y Daniela ganaron medalla de oro por equipos; y Daniela bronce en dobles.

Por lo anterior se espera con las deportistas salmantinas que la delegación guanajuatense suba al podio y se cuelgue medallas.

La deportista salmantina con mayor experiencia en la presente delegación guanajuatense es la jugadora Daniela Camacho, medallistas de oro en tres ocasiones, medallista de plata en una ocasión al igual que de bronce en diversas ediciones de la Olimpiada Nacional, ahora conocida como Juegos CONADE.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De cara a esta justa deportiva nacional, Daniela Camacho al igual que Ainara tuvieron que redoblar esfuerzos por el tema de los horarios de la escuela, además que Daniela tenía que hacer su servicio social.

A pesar de lo anterior, ambas consiguieron el boleto al magno evento nacional en clasificatorio con sede León y participaron en concentración previa para llegar lo mejor preparadas.

Por su parte Ana Karen y Denisse estuvieron entrenando continuamente, aunque también en su momento suspendieron entrenamientos por la presencia de la Guardia Nacional en la Unidad Deportiva.