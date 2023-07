Salmantino competirá en campeonato mundial de ciclismo de ruta con sede Escocia

En exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM), el medallista de oro en campeonato Panamericano de Mountain Bike (MTB) Brasil 2023, Jorge Chávez Prieto, dio a conocer que a inicios del mes de Agosto competirá en campeonato mundial de Escocia gracias a invitación recibida por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Jorge Chávez Prieto recientemente participó dentro del “Primer Evento de Ciclismo de Ruta 2023”, realizado en esta localidad como homenaje a J. Carmen Alvarado Celedón “El Guache”.

Al respecto comento, “la pude ganar, me salieron bien las cosas, estuvo bien pesada la carrera, el viento estuvo fuerte por la mañana y esos me costó un poco de trabajo para lograr llevar bien la carrera”.

El medallista de oro en Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña engalanó el evento de ruta con su participación en la categoría 55 a 64 años en la cual compitieron 32 corredores de diversos estados de la república mexicana.

Dentro de este evento deportivo, el corredor salmantino comentó, “después de ganar la medalla de oro en Brasil he estado corriendo en varias competencias, más de ruta, la del panamericano de Brasil fue de ciclismo de montaña y ahorita ando corriendo pura ruta, me ha ido muy bien, prácticamente todas las competencias las estoy ganando, por ahí solamente hace ocho días en Culiacán, el juez que estaba dando las indicaciones no nos dio bien la señalización hacia donde teníamos que continuar y perdí como cinco minutos que me costaron el campeonato”.

Un día antes, Jorge Chávez, había ganado la contra reloj y luego de nueve días de ir como líder en el circuito de Culiacán con un minuto doce segundos de diferencia con respecto al segundo lugar, con la perdida que le dieron ahí, en esa derivación de camino, se le fue el campeonato, finalmente terminó en la cuarta posición.

Así también, después de ganar la medalla de oro, ha corrido dos veces en Aguascalientes, obteniendo un primero y segundo lugar, además de participar en la clásica de San Luis Potosí con un primer lugar al igual que en Moroleón.

En cuanto a los eventos deportivos que se vienen para él comento, “están los campeonatos nacionales en Jalapa Veracruz y posteriormente voy a salir al campeonato del mundo en Escocia, viajo el día 30 de Julio y corro el día cuatro de Agosto, estaré de regreso para el día ocho de Agosto”.

El campeonato mundial de ciclismo de ruta 2023 tendrá como sede el poblado de Perth de Reino Unido, “en dos semanas estaré saliendo para Escocia a mi primer mundial, representaré a México en la categoría master 60 – 64 de ciclismo de ruta, serán 84 kilómetros por recorrer (sic)”.

Cabe mencionar que Jorge Chávez se venía preparando para los nacionales de Jalapa, Veracruz, sobre todo porque no tenía contemplado el campeonato del mundo de Escocia.

Sin embargo, comenta, “me llegó por ahí la invitación de la UCI para representar a México y entonces ahorita ya me estoy preparando para el campeonato del mundo de Escocia, estoy consciente que será un evento mucho más demandante que un campeonato nacional y un panamericano, me voy a encontrar con corredores de todo el mundo que no conozco, será una experiencia nueva”.

Con respecto a la medalla de oro ganada en el campeonato panamericano de ciclismo de montaña destacó, “estoy muy satisfecho porque ya la había estado buscando, fue mi cuarto panamericano y solo había obtenido medalla de bronce, gracias a Dios, este año ya se pudo lograr”.

Aprovechó el espacio para agradecer a su patrocinador, Juan Pablo Pérez, por el apoyo brindado para estar teniendo la oportunidad de estar representando a México en otros países.

El corredor salmantino viajará el 30 de Julio en avión de Silao para Houston donde va a transbordar para la ciudad de Washington y de ahí para Edimburgo, posteriormente se va a trasladar en tren para llegar al poblado de Perth, Reino Unido.

Ese día, el ciclista salmantino, estará celebrando su aniversario 60 de vida, “normalmente festejo mi cumpleaños con mi familia, sin embargo, voy el vuelo sale ese día temprano, son de los sacrificios por hacer cuando se practica un deporte de alto rendimiento”

Para terminar destacó, “yo inicié como corredor de ruta, después me pase a ciclismo de montaña donde logré participar en cuatros campeonatos panamericanos, ahorita estoy de nuevo metido de lleno en ruta, esperando realizar un muy buen papel en Escocia”.