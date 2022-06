Salmantinas son de oro y bronce en Squash de Juegos CONADE

Las deportistas salmantinas de la disciplina de Squash, Daniela Camacho Hernández (Sub 19) y Aneth Denisse Botello Escamilla (Sub 15), se cuelgan respectivamente la medalla de oro y bronce para el estado de Guanajuato en Juegos CONADE 2022.

La delegación guanajuatense de squahs acumuló un total de cinco medallas, tres de oro y dos de plata.

La disciplina de Squash tuvo como sede la 'Perla Tapatía', Guadalajara, Jalisco; ahí, ambas atletas salmantinas representaron al estado de Guanajuato, obteniendo medalla en respectiva categoría.

Por un lado, Daniela Camacho Hernández, multimedallista de Olimpiada Nacional, ahora conocido como Juegos CONADE, obtiene la medalla de oro por equipo al ganar la final Sub 19 en tres sets a Michoacán.

Mientras tanto, Aneth Denisse Botello Escamilla se cuelga la medalla de bronce por equipo al ganar la final Sub 15 en tres sets al representativo de Coahuila.

Dentro de los Juegos CONADE 2022, El estado de Guanajuato obtiene como delegación tres medallas de oro (individual, dobles y equipos), así como dos bronces (individual y equipos).

La delegación guanajuatense estuvo conformada por 16 atletas, de los cuales cuatro son de Salamanca: Daniela Camacho Hernández (Sub 19); Ainara Gutiérrez Pérez y Ana Karen Alfaro Martínez (Sub 17) y Aneth Denisse Botello Escamilla (Sub 15). Entrenador Luis Alberto Quintal Romo.

En la edición anterior de los Juegos CONADE, todas ellas subieron al podio, en aquella ocasión Denisse y Ainara ganaron plata por equipos; Ana Karen y Daniela ganaron medalla de oro por equipos, esta última también ganó bronce en dobles.

Ahora de ellas cuatro repiten en el podio, Daniela Camacho, al igual que Denisse Botello, siendo la de mayor recorrido la primera en mención con cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce en las diversas participaciones que hasta el momento ha registrado en máxima justa deportiva nacional.