Salamanca estará bien representado en Juegos CONADE de Levantamiento de Pesas

De acuerdo al ranking y resultado que arrojó el macro regional de Levantamiento de Pesas celebrado en Guadalajara, Jalisco, serán diez los atletas de Valtierrilla que representen a Guanajuato dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2023, entre los clasificados se encuentran cuatro medallistas de la edición anterior y otros más ubicados en esa ocasión en Top Cinco.

Dentro del macro regional de halterofilia celebrado en las instalaciones de CODE Jalisco midieron fuerzas para definir plazas dentro de los Juegos Nacionales CONADE atletas representantes de estados como Colima, Nayarit, Michoacán Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Querétaro.

La delegación guanajuatense contó entre sus filas con halteristas salmantinos de la comunidad de Valtierrilla, todos ellos entrenados por el desarrollador de talento deportivo en aquella localidad, Juan Manuel Zavala.

Una de las cartas fuertes del estado de Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional será el halterista salmantino medallista de plata y bronce en mundialista Sub 17, Pablo Medina Contreras, ahora estará compitiendo en categoría Sub 20.

Entre los atletas salmantinos clasificados a Juegos Nacionales CONADE 2023 se encuentra en categoría Sub 15: Romina Nava Castillo (Div 40 kg), Ximena Zavala Zuñiga (Div. 76 Kg) y Ángela Vargas Gutiérrez (Div +76kg), además de Jared Uriel González (Div +89kg).

Dentro de la categoría Sub 17, se encuentra clasificado el salmantino: Saúl Hernández Mendoza (Div. 96 Kg), en la edición anterior se colgó tres medallas de oro en la categoría Sub 15, así como Ángel Silva de León (Div 89 Kg), obtuvo el 5to lugar la edición anterior en categoría Sub 15.

Mientras tanto, en la categoría Sub 20 clasifica: Ana Paloma Nava Castillo (Div 45 kg), en la edición anterior se colgó tres medallas de oro en la categoría Sub 17; Tania Dalila Hernández Delgado (Div. 87 kg), medalla de bronce en la edición anterior; Pablo Medina Contreras (Div 102 kg), triplete de oro categoría Sub 17 en la edición anterior y Arturo Sierra González (Div 96 kg), quinto lugar Sub 20 en la edición anterior.

Entre los clasificados de manera directa a la máxima justa deportiva nacional 2023 destacó Ximena Zavala Zuñiga en categoría Sub 15; Saúl Hernández Mendoza en categoría Sub 17; así como Ana Paloma Nava Castillo y Pablo Medina Contreras en categoría Sub 20.