Dejará el corazón en MMA para traer triunfo a Salamanca

Luego de llegar al peso requerido, Reynaldo López Blanco “Cyborg” López del equipo Predators Salamanca, se encuentra listo y preparado para debutar en peleas preliminares de la empresa de Artes Marciales Mixtas (MMA), Budo Sento.

Luego de ocupar de manera emergente el lugar de su compañero, Daniel Amézquita Fuentes, medallista de bronce continental en IFMMA, el peleador del equipo Predators Salamanca con el apoyo multidisciplinario de Novaria y de su Sensei, ha logrado dar el peso requerido para la pelea ante el seleccionado nacional en Kick Boxing, David Betancourt.

Al respecto comenta, “me siento bien, preparado y listo para lo que se venga, estoy agradecido con el equipo multidisciplinario de Novaria y mi senseí de Predators, me han apoyado demasiado, estos últimos días no se despegaron de mí, me ayudaron a esforzarme para cumplir con el primer objetivo, dar el peso requerido, me siento fuerte mental y físicamente para encarar esta maravillosa oportunidad que tanto he soñado”.

A ello agregó, “ya conocí en persona a mi contrincante, cruzamos algunas palabras y nos deseamos suerte los dos, fuimos muy profesionales en ese aspecto, lamentablemente el no llegó en el peso requerido, pero yo hice mi trabajo, cumplí con mi trabajo y eso me hace sentir más seguro de lo que estuve haciendo estos días”.

Para terminar, señaló como expectativas, dar una buena pelea, divertirme en el combate y dejar todo el corazón en la jaula y traerse la victoria a Salamanca, “y que mi contrincante tendrá guerra, por qué para eso me preparé”.

“Cyborg” López, es originario de la ciudad de Saltillo, sin embargo, radica en Salamanca desde hace varios años.

A ello agregó, “tengo tres años dentro de este deporte, no he bajado la guardia, eso me ha permitido alcanzar este nuevo sueño”.

A lo largo de estos tres años ha tenido peleas amateurs en torneos desarrollados principalmente en Tlaxcala y Guanajuato.

Actualmente, es parte de la primera generación de atletas certificados en MMA como cintas azules avanzado en todo México.

Ahora, busca poner en alto a Guanajuato y Salamanca, entidad con la cual se siente agradecido por haberle sido recibido como si fuera originario de aquí.

Con respecto a mensaje de apoyo para su compañero que está supliendo a comentó, “espero se recupere pronto, él es muy bueno, es uno de los que me han ayudado a crecer mucho dentro de este deporte, ya que le toque a él estaré ahí apoyando como siempre”.

Por su parte Daniel Amézquita, comentó, “me siento contento por Reynaldo y gran admiración hacia él, por tomar la decisión de subir en mi lugar, es una gran persona y gran atleta que está decidido a todo para demostrar el gran guerrero que es, cuenta con mi apoyo y decir que es su tiempo de triunfar por lo que ha estado preparándose”