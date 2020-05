Paul Moreno, el salmantino que hizo vibrar al Puebla FC

Como un histórico del fútbol salmantino se le recuerda a Paul René Moreno Altamirano quien después de jugar en tercera y segunda división con Salamanca no le pesó dar el salto a 1era División donde consigue el campeonato de Liga y Copa, además de ser considerado novato del año que le llevó a formar parte de la Selección Nacional Mexicana, para después consagrarse como Director Técnico en la Liga de Ascenso, manteniéndose a la fecha ligado al fútbol como entrenador formativo.





A la edad de 12 años llega a Salamanca





Paul Moreno, a la edad de 12 años llegó al municipio de Salamanca proveniente de su tierra natal, Delicias Chihuahua, practicaba diversos deportes (béisbol, básquetbol, voleibol, fútbol y atletismo), sin embargo, fue en tierras petroleras donde comenzó a desarrollar su vida como futbolista profesional.

Al respecto comenta, “mi sueño de ser jugador profesional comenzó desde muy joven, practicaba varios deportes, sin embargo, nos mudamos a Salamanca debido al trabajo de mí papá, llegamos a la colonia Bellavista y cerca de la casa ubicada en la calle chinampa, entre La Venta y Poza Rica, había un campo de fútbol donde la Liga Bellavista tenía actividad, ahí jugué en el equipo Bellavista del Sr Leal, terminaron las vacaciones largas y comencé a estudiar en el Instituto Salamanca donde seguí practicando de todo un poco –iba a la escuela más por querer jugar que estudiar- , posteriormente Don Pablo Moreno me invitó a jugar en el equipo Toluca de la Liga Salmantina de Fútbol Infantil, quedamos campeones tres o cuatro torneos de manera consecutiva, y a la edad de los 14 años comencé a jugar en la categoría libre de la Liga Salmantina de Fútbol con el equipo Suterm, quedando campeón”.

En Puebla fue pieza clave para que obtuvieran su primer campeonato

A ello agrega, “así también me tocó representar a Salamanca y después al estado de Guanajuato dentro de un torneo nacional, iba con el equipo Valle de Santiago, ellos nos eliminaron en la etapa estatal y me invitaron a reforzar al equipo, fue una bonita experiencia, quedamos en tercer lugar nacional (zic)”.

Se desarrolla como profesional en Salamanca





Enfatizó, “el selectivo salmantino siempre tuvo como promotores e impulsores al Sr Rodolfo Prieto Cervantes, José Dolores –Lole- Rodríguez y Vicente Pérez, entre otros, quienes nos brindaban su apoyo”.

La oportunidad de jugar futbol profesional para Paul Moreno surge durante el Torneo de Los Barrios, “el Sr. Rodolfo Prieto dueño del equipo Salmantino de Tercera División me invita a visoria realizada por el seleccionado internacional español, El Gavilán García; en esa temporada se califica a la liguilla, pero nos quedamos cortos”.

A manera de anécdota recuerda, “ya me buscaba el equipo de Segunda División de Salamanca que dirigia Chava Reyes, ellos iban a mi escuela para que me dieran permiso de realizar con ellos interescuadras (zic)”.





Con el roce que tuvo y gracias a sus cualidades es ascendido al primer equipo Salamanca de Segunda División del cual era dueño el Sr Fernando Carbajal Servín, “ellos jugaban en el Estadio Sección 24 y se vinieron al Estadio Molinito, gracias a ello se dio una mayor cercanía entre ambos equipos”.

Con el equipo Salamanca de Segunda División conocido también como los Mapaches realizó una buena temporada al lado de jugadores como Enrique Ortega, Salvador Reyes (homónimo) que venía de América y Lobos, Ricardo, Mercado, “el chilo” Angel Ortega, “la bailarina” Arturo, Kamamoto Jiménez, “la Rana” González, Ayala, “el muelitas”, Isidro González, Antonio Gil, Salvador Estrada, por mencionar algunos.

Así también formó parte de la Selección de Segunda División que a manera de preparacion en el estadio “El Molinito” enfrentó a la Selección de Bermudas.





Brinca a 1era División y es campeón con Puebla





“Al término de un partido de liguilla en Salamanca, se acerca conmigo Antonio Figueroa, visor del Puebla FC, quien me invita a pertenecer al club, había acercamientos con equipos como Atlas, Chivas Tecos, León, Zacatepec y Tampico, sin embargo, el Sr. Fernando Carvajal me dio como mejor opción el Puebla, club al cual llegué en calidad de préstamo”, señala Paul Moreno.

A su arribo al equipo Puebla realizó pretemporada en avándaro y tuvo como entrenador aún reconocido español y como compañeros a ex jugadores del Real Madrid, Barcelona y San Paulo de Brasil, sin embargo, a doce días de arrancar la temporada y a consecuencia de la devaluación del peso, las figuras internacionales salieron del equipo y toma el timón de la franja, Manuel Lapuente, quien en ese entonce era vicepresidente del Club.

Paul Moreno debuta en Primera División dentro de la jornada uno contra el equipo Toluca al entrar de cambio por un compañero que alrededor del minuto 35 se lesionó, “fue un partido donde entro de cambio y en el segundo tiempo me cometen penal, además doy pase de gol, esto tal vez hizo que ganara la confianza de Manuel Lapuente”.

En su primera temporada con Puebla y luego de ser tercero de la tabla general, alcanza la Gloria como campeón de Liga en 1983. Además de ser nombrado novato del año.

Durante su estancia con Puebla, el jugador salmantino se caracterizó por su inteligencia, habilidad, rapidez y picardía para encarar al rival. Jugó como extremo y marcó 45 goles de los 53 que registro como profesional.

De acuerdo a declaraciones realizadas por el mismo entrenador, Manuel Lapuente, el habilidoso jugador salmantino Paul Moreno levantaba el partido en los momentos que entraba, ya que subía el nivel del equipo. “Las veces que lo metí, las veces que sacamos el resultado”.

Con tantos logros en tan poco tiempo, Paul Moreno, se ganó el cariño de la afición camotera y recuerda con mucha nostalgia cómo era el apoyo que recibía el Club por parte de sus seguidores cuando obtuvieron el título.

“Me acuerdo que toda la ciudad estaba muy involucrada, todo giraba alrededor del fútbol, era una emoción tremenda, a donde fuera la gente estaba muy metida y yo, a pesar de no ser de acá, recibía toda esa emoción, tengo muy vivos esos recuerdos”.





Recibe convocatorias a Selección Nacional Mexicana





Gracias a este buen momento, Paul Moreno, se gana su primera convocatoria a la selección mexicana en la era de Bora Milutinovic en la que jugó algunos partidos amistosos de eliminatorias y panamericanos. Jugó el mundial juvenil de 1983 celebrado en México, siendo entrenador Mario Velarde, volvió en otras etapas a la selección con Alberto Guerra y Lapuente.

En esta etapa surgió para él la posibilidad de ir al extranjero con un equipo de España de Segunda División, sin embargo, la negociación no prosperó.

A la postre, en 1986 cuando se presenta su oportunidad de asistir a su primer mundial, una lesión en el quinto metarsiano lo deja fuera justo cuando se encontraba en buen momento con el gol.

“En el 86 pensé que podía llegar pero tengo una lesión previa y me operan de mi pie, incluso había empezado a temporada de goleador, iban tres o cuatro partidos y llevaba 6 goles de inicio, pero me lastimo y me operan, no alcance a estar listo para ser tomado en cuenta”, señala Paul Moreno.





Se retira del profesional e inicia carrera como DT





Antes de pasar por equipos como las Chivas de Guadalajara (1989 – 1992, 1993 - 1994) y Correcaminos de la UAT (1992 – 1993), el jugador salmantino obtiene un nuevo título con la franja del Puebla: campeón de copa en 1988.

“con el equipo Chivas me tocó picar piedra, llegué en un momento de transición, el equipo batalló mucho, calificamos a la liguilla algunas veces, sin embargo, nos quedamos cortos”, recuerda Paul Moreno.

Posteriormente, en la temporada 1994 – 1995 regresa al equipo Puebla en lo que sería el final de su gran carrera como futbolista.

A lo largo de su trayectoria deportiva en el equipo Puebla colaboró para que el equipo en más de una ocasión terminará como el más goleador, con menos goles en contra e incluso súper líder de la temporada 97 - 98

Una vez retirado como jugador, se preparó para ser director técnico de fútbol, tomó algunos cursos de la federación y en Torneo Apertura 2005 de la Liga de Ascenso se consagra como entrenador al quedar campeón con el equipo Puebla que había descendido, en la final derrota al equipo Cruz Azul Oaxaca con marcador global de 2 goles a 1.

Al respecto subraya, “En plena liguilla del 2005 renuncia el Mortero Aravena a la dirección técnica y llego como entrenador interino del equipo Puebla, quedamos campeones”.

Así también del 2012 a 2016 formé parte del cuerpo técnico del equipo Titanes Club Alpha, escuadra que se corona campeón en cuarta división y como premio se recibió una franquicia de Tercera División.





Actualmente se dedica al deporte formativo





Actualmente cuenta con una Escuela de Fútbol que lleva su nombre, y se ha desenvuelto como entrenador formativo en Lobos Buap donde colaboró en el proyecto de Fuerzas Básicas y equipo de Tercera División; mientras que en la UPAE, de igual manera se desenvolvió como director técnico de segunda división y entrenador universitario.

Posteriormente, Miguel Mejía Barón le invita a ser parte de su equipo de trabajo de entrenadores en el Tecnológico de Monterrey, campus Puebla, donde desde hace 16 años trabaja para el deporte formativo, manteniendo así su vida ligada al fútbol.

Por lo anterior comenta, “me siento bendecido, desde niño he podido prácticar el deporte, el hecho de estar ahora en la cancha con los muchachos me hace sentir afortunado y tener la oportunidad de decirles que en base a trabajo y esfuerzo se logran los objetivos”.

Para terminar subrayó, “en Salamanca comencé a desarrollarme como futbolista, siempre en mi adolescencia y juventud con la libertad de ir y venir por las calles, andabamos por todos lados, ahí comencé a soñar con ser jugador profesional, mi papá siempre un apasionado del fútbol, lo jugó muy bien, cada ocho días nos llevaba a verlo jugar, fuimos ocho hermanos, a la fecha algunos radican en esta ciudad, mi esposa es de aquí, sin duda, soy afortunado de haber llegado a Salamanca”.