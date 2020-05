Docentes enfrentan nuevas tecnologías

La pandemia de Covid-19, ha causado la paralización de las actividades del país y prueba de ello, fueron las disposiciones del gobierno federal, decretar cuarentena para todo la ciudadanía con el fin de evitar una mayor brote de contagios, por lo que uno de los sectores que han tenido que asumir un fuerte reto ante las nuevas tecnologías son los maestros.

Mario Alberto Gutiérrez Arredondo y Silvia Arredondo Martínez, son docentes que se han enfrentado a un nuevo modelo educativo a raíz de la pandemia del Covid-19, sin embargo, a cada uno le ha tocado hacer frente a esta situación de manera distinta.

Mario Alberto Gutiérrez Arredondo, manifestó que en su caso particular como docente, no era desconocido el mundo de las plataformas para él, ni para sus alumnos, ya que en la escuela donde trabajaba de manera presencial , hacían uso de ellas para impartir las clases, pese a esa facilidad si han existido retos como los que se enfrenta cualquier maestro, cuando sus alumnos no comprender algo de la clase, además, reconoció que el uso de tecnologías, no ha sido su mayor, sino la coordinación con los padres de familia.

Por su parte, Silvia Arrendo Martínez, señaló que para ella fue difícil adaptarse al uso de plataformas digitales, pero reconoció que ha aprendido a manejar tecnologías que jamás pensó que utilizaría.

Dijo, también que uno de los retos a los que se enfrentaron no solamente ella, sino a sus alumnos, son las contestes fallas que se generan en la red de internet, que muchas veces provoca que los saque de las conversaciones mientras se realiza la clase.

En el marco de la celebración del día del maestro, estos docentes manifestaron que pese a la contingencia sanitaria, recibieron felicitaciones por parte de sus alumnos.