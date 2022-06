Luchador salmantino listo para representar a México en Japón

Desde tierras niponas, el luchador salmantino Séptimo Dragón se reporta listo para representar a México en magna función de Lucha Libre a realizarse el próximo primero de Julio en el majestuoso Tokio, Dome, recinto con capacidad para más de 50 mil personas.

La función de Lucha Libre es organizada por la empresa Gleat con la cual firmó hace unos meses el enmascarado salmantino, un sueño que ha comenzado a cristalizar y que no piensa desaprovechar.

El próximo primero de julio representará a México en el Domo, Tokio.

Al respecto Séptimo Dragón comenta, “la función va a ser el primero de Julio, seré el único mexicano en este magno evento, será un evento memorable y épico donde estaré encabezando la función estelar”.

Así también ha manifestado que no solo viajó a la mitad del mundo a competir, sino que va a conquistar todo el circuito, a romper todo el terreno.

Para el gladiador salmantino luchar en Japón es uno de sus sueños más grandes por el cual ha trabajado desde el primer día que comenzó a entrenar.

En ese sentido refiere, “cuando era niño me suspendían de la escuela por pelearme, ahora como le explico a mi yo de seis años que me ganaría la vida peleando, que hasta me ha traído hasta el otro lado del mundo (zic)”.

En la función de Lucha Libre estelar, el enmascarado mexicano realizará mancuerna con KazHayashi y Soma Watanare, enfrentarán a Hayato Tamura, Kazma Sakamoto y Quiet Storm.

A unas horas de haber dado a conocer su arribo la ciudad nipona, algunos luchadores se han unido a la alegría del luchador guanajuatense y le han felicitado, entre los cuales se encuentra Phadamanthys Rey de Creta, “felicidades carnal, un abrazo, a darle con todo”.

Así también el enmascarado salmantino Destino, “eres la mera verdura carnal a romperla”.

De igual manera el enmascarado Angelus, “muchas felicidades mi hermano, me da gusto que tus sueños poco a poco se cumplan, en hora buena, disfruta cada segundo de la vida porque como lo hablamos, nunca se sabe que pasará mañana, se te quiere y me emociona ver todos tus logros (sic)”.

Gracias a su talento y facultades desarrolladas para la Lucha Libre, Séptimo Dragón, ha tenido oportunidad de luchar en E.E.U.U., Puerto Rico, Panamá, Japón y gran parte de Sudamérica.

En días pasados Séptimo Dragón se fajó un nuevo cinturón de campeón, en esta ocasión dentro de la empresa de Lucha Libre IPW que ha venido a engrosar su palmarés deportivo.

Y es que a lo largo de 13 años de trayectoria deportiva también ha conquistado un campeonato del mundo obtenido dentro del Torneo de las Naciones celebrado en Denver, Colorado con la participación de Puerto Rico, Australia, Estado Unidos, Japón y México.

Así también ha ganado el trofeo de la The Riversa School en Texas, ha sido campeón de parejas y tríos, campeón en la empresa de Lucha Libre de Phoenix Arizona, campeón Ali y campeón DTU.