Luchador salmantino firma con empresa de Lucha Libre de Japón

A cinco meses de haber regresado al ring tras sufrir accidente vial que puso en riesgo su vida, el luchador internacional guanajuatense, de origen salmantino, Séptimo Dragón, ha firmado con la empresa Gleat, en Japón, un sueño que tenía por cristalizar desde el día uno que comenzó a practicar esta disciplina deportiva.

Al respecto, Séptimo Dragón comenta que “estoy muy contento y agradecido por firmar por primera vez con una empresa grande de Lucha Libre de Japón, con muchas ganas de seguir adelante, de eso se trata. Gracias a Dios se me brindó esta oportunidad, no la voy a desaprovechar. Siempre me he partido la madre para representar a mi barrio, a la raza y a mí mismo, ésta no va a ser la excepción" (sic).

Séptimo Dragón será protagonista en lucha estelar a celebrarse el primero de Julio en el Tokio Dome de Japón.

Séptimo Dragón iniciará su travesía por el Lejano Oriente el 28 de junio, fecha en que tenga que viajar con destino a Japón, mientras tanto cumplirá con fechas en Estados Unidos y México.

“La función va a ser el primero de julio, seré el único mexicano en este magno evento deportivo a desarrollarse el Tokio Dome; tiene capacidad para más de 50 mil personas, será un evento épico”, destaca Séptimo Dragón.

A ello agregó que “estoy muy contento por llegar por primera vez a Gleat, en Japón, es un sueño que he tenido desde hace mucho tiempo atrás. Y no voy sólo a la mitad del mundo a competir, voy a conquistar todo el circuito, a romper todo el terreno, porque yo represento mi raza, representó mi pueblo”.

Recientemente estuvo en función de Lucha Libre realizada en Tijuana, Baja California.

Enfatizó que “es un paso agigantado en mi carrera, es algo que estuve esperando desde el día uno que empecé a entrenar lucha Libre, Japón siempre ha sido uno de mis sueños más grandes y llegar con la empresa Gleat es sumamente algo muy importante para mí”.

Así también comentó que “voy a encabezar un la cartelera estelar, es algo que no me esperaba. Creo cuando supe de la noticia que firmaba en Japón, antes de llegar a mi mente estar viajando y poder disfrutar de este país, se vinieron a mi pensamiento todos estos años de sangre, sudor, de lágrimas, de alegrías, de momentos donde se me cerraron las puertas y otros que me las abrieron para tener la oportunidad de luchar, de todos los entrenamientos hasta en días festivos, ahora todo tiene sentido, se me enchina todo el cuerpo”.

Recientemente, Séptimo Dragón, en función de Lucha Libre The Crash, celebrada en Tijuana, tuvo la oportunidad de enfrentar a dos luchadores que dice admirar, Travis Banks y Marty Scrull, hizo mancuerna con la nueva joya de la lucha libre tijuanense, Destiny, “no lo podía creer, pero con trabajo duro y disciplina los sueños se pueden realizar. Pasó algo que jamás me hubiera imaginado, me llevé la victoria con Destiny”.

Previo a ello estuvo en Denver, Estados Unidos, donde enfrentó a Joey Janela y Flip Gordon.

De igual manera estuvo en la Arena Naucalpan IWRG, en mancuerna con Toxin, gana el cuadrangular de parejas.

También tras su recuperación estuvo en Rosarito, Baja California, y Alirgton, Texas, Estados Unidos.

¡Séptimo Dragón llegará a Japón con GLEAT! 🇯🇵



Los detalles: https://t.co/dzM1fu4l5w pic.twitter.com/TrycXgyMNS — Más Lucha (@mas_lucha) May 22, 2022

En su regreso al ring tras larga pausa que tuvo a consecuencia de accidente sufrido a finales del año 2020, ganó triangular en la Arena IPW, de San Francisco del Rincón.

En ese sentido señaló que “este regreso al ring ha sido como volver a nacer, volver a vivir, estamos para cosas grandes. He entrenado desde muy pequeño para ser de los mejores en esto… esto es lo que mejor sé hacer”.

Séptimo Dragón es un joven salmantino que tras encontrarse en la línea delgada entre la vida y la muerte ha recuperado su nivel deportivo.

Gracias a su talento y facultades desarrolladas para la Lucha Libre, Séptimo Dragón ha tenido oportunidad de luchar en Estaods Unidos, Puerto Rico, Panamá, Japón y gran parte de Sudamérica.

Séptimo Dragón tiene 13 años de luchador profesional, entre sus logros cosechados se encuentra el campeonato del mundo obtenido dentro del Torneo de las Naciones celebrado en Denver, Colorado, con la participación de Puerto Rico, Australia, Estado Unidos, Japón y México.

Así también ha ganado el trofeo de la The Riversa School, en Texas, ha sido campeón de parejas y tríos, campeón en la empresa de Lucha Libre de Phoenix, Arizona, campeón Ali y campeón DTU.