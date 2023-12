Los ojos de la UFC en la pelea por el campeonato de Alan “Pichungas” Ruiz

En calidad de retador y campeón, el peleador guanajuatense de origen salmantino, Alan Ruiz Maldonado “El Pichungas”, dijo encontrarse contento por la oportunidad de enfrentar a otro campeón en pelea por el cinturón de las 155 libras de Budo Sento Championship.

“El Pichungas” animado y motivado para pelear con los mejores

En rueda de prensa tras realizarse ceremonia de pasaje, el campeón de las 145 libras manifestó que ante la oportunidad de hacer historia como el primer doble campeón de Budo Sento Championship manifestó haberse preparado a conciencia, “desde que me confirmaron la pelea me he preparado a conciencia para él o quien fuera el rival, sé que ambos saldremos arrancarnos la cabeza deportivamente hablando, para eso me he preparado, esperen una gran batalla”.

Así también señaló que subir de división le anima y motiva a seguir buscando pelear con los mejores y para lo cual ha manifestado encontrarse preparado e incluso ya con experiencia y peleas realizadas en las 155 libras hasta en 170.

El retador y también campeón de las 145 libras al momento de subir a la báscula registró 153. 5 libras en peso de campeonato, mientras que su adversario y campeón defensor en las 155 libras, Daniel “El Cazador” Salas, fue preciso en este rubro para la pelea por el cinturón.

“El Cazador” Salas realizará su primera defensa del título

Dentro de este marco el vigente campeón de las 155 libras señaló, “siempre me han gustado los retos y este es un reto importante, duro como todos lo que he tenido en Budo Sento, la empresa se ha dado a la tarea de ponerme retos fuertes, creo he hecho bien las cosas con buenos resultados, el retador es un peleador fuerte, siempre va a delante, presionando e intercambiando de principio a final, estoy mentalizado, preparado física y estratégicamente para tomar una pelea como esta”.

A ello agregó, “siempre he aspirado a lo mejor, esta es primer defensa de título contra otro campeón, me gustan las peleas fuertes, las tomo muy en serio, me gusta estar en el más alto nivel, de ahí por lo cual me encantaría estar en la UFC (sic)”.

Ambos peleadores son prospectos de la UFC

Cabe mencionar que ambos tienen encima los ojos de la gente de la UFC al ser prospectos para las grandes ligas de la MMA, saben de su respectivo crecimiento y gran momento por el cual están atravesando.

Al respecto, Alan “Pichungas” Ruiz comentó, “quiero seguir escalando, avanzar hacia un niel mayor, en caso de salir doble campeón o con la mano en alto mi sueño quisiera tener una chance UFC o seguir escalando hasta que me den esa oportunidad (sic)”.

El compromiso de Budo como ha sido con otros campeones, será poner todo el esfuerzo para que lleguen y tengan esa oportunidad, ahora más que a partir del mes de Enero se comenzará a trabajar bajo el formato del Permorfance Instituto establecido entre UFC y el Budo.