[GALERÍA] Oro, plata y bronce para Squashistas salmantinos en Juegos CONADE

Preseas de oro y plata por equipos, así como medalla de bronce en dobles fueron cosechadas por deportistas salmantinas de la delegación guanajuatense de Squash que se encuentra compitiendo dentro de los Juegos CONADE con sede Guadalajara, Jalisco.

En los dos primeros días de competencia relativa a la rama femenil, el equipo guanajuatense Sub 17 conformado por las salmantinas, Daniela Camacho Hernández, Arleth Estefanía Botello Escamilla y Ana Karen Alfaro Martínez, se cuelgan medalla de oro al derrotar en la final dos sets a uno al representativo de San Luis Potosí.

Por su parte, el equipo guanajuatense Sub 15 femenil del cual forman parte las salmantinas Ainara Gutiérrez Pérez y Aneth Denisse Botello se quedan con la medalla de plata al perder un set a dos ante el anfitrión Jalisco.

Y en modalidad dobles femenil Sub 17, el representativo guanajuatense, con la salmantina Daniela Camacho Hernández entre sus filas, derrota dos sets a uno al anfitrión Jalisco.

En otros resultados de la rama femenil modalidad individual categoría Sub 15, la deportista salmantina Aneth Denisse Botello Escamilla termina en cuarto lugar.

Dentro de la categoría femenil Sub 17 la deportista salmantina, Daniela Camacho Hernández termina en octavo lugar.

Y en dobles Sub 19 femenil, el representativo guanajuatense con salmantinas entre sus filas termina en cuarto lugar al igual que por equipos Sub 19.

De los ocho deportistas que formaron parte de la delegación guanajuatense de Squash, cinco de ellos en respectiva modalidad y categoría subieron al podio.

Por el municipio de Salamanca formaron parte de la delegación Karol Hernández y Astidamia Gómez (Sub 19); Ana Alfaro, Daniela Camacho y Artleth Botello (Sub 17) y Denisse Botello, Ainara Gutiérrez y Axel Botello (Sub 15).

Al frente de la delegación guanajuatense de Squash se encontró Ana Hernández y como entrenadores salmantinos, Luis Quintal Romo y Mireya Quintal Valenzuela.