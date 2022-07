Gabriel “Gaby” García, por fin levantó trofeo de campeonato ganado con Chivas

Veinticinco años después de consagrarse campeón con el Club Deportivo Guadalajara, el jugador ex profesional, Gabriel “Gaby” García, tuvo la oportunidad de levantar el trofeo del campeonato ganado en la final del Torneo de Verano de 1997 a Toros Neza con un contundente marcador de seis goles a uno en el Estadio Jalisco.

Al respecto comenta, “hubo la invitación y propuesta del Club Guadalajara de reunirnos todos los compañeros del campeonato del 97, faltó Claudio Suárez, Tuca Ferreti (entrenador), Memo Horta Hugo Hernández (+) y Robles, todos los demás estuvimos ahí presentes”.

Durante su paso por el Club Guadalajara obtuvo varios logros Gabriel “Gaby” García.

Enfatizó, “fue muy grata la convivencia, platicamos que hemos hecho después de que ya nos retiramos, la mayoría sabemos que seguimos metidos en el medio deportivo, algunos como entrenadores y auxiliares técnicos, otros en proyectos como directivos deportivos; ha sido algo muy bonito saber cómo estamos e incluso platicamos sobre tener algunos partidos de Leyendas, además de recibir la invitación del Club Deportivo Guadalajara para que seamos partícipes de estar ahí narrando en algunos partidos del primer equipo, hay buenas propuestas, están tratando que nosotros nos integremos y hagamos nuestros comentarios hacia la afición que es lo más importante de todo esto, la afición sepa cómo estamos y de alguna manera conozca que pensamos también del equipo”.

Cuenta con la carrera de Director Técnico en el ENDI, ha dirigido en tercera, segunda, sub 20, Sub 13 y Sub 15.

A ello agregó, “la reunión de aniversario se llevó acabo en el estadio Akron, fue algo muy bonito y emotivo, coincidíamos que no teníamos fotos con el trofeo ganado en el verano de 1997, solo uno o dos jugadores, de ahí por lo cual tuvimos la oportunidad de levantar el trofeo, conocerlo a detalle y tomarnos la foto del recuerdo; estoy muy contento de haber podido vivir y revivir aquellos momentos, en esta ocasión haciendo participes de ello a mi esposa y un sobrino que tuvo la oportunidad de estar con nosotros (sic)”.

El título obtenido por el Club Deportivo Guadalajara en la final del verano de 1997, causó la locura en las gradas y por ello cientos de aficionados terminaron por celebrar junto con el equipo en la cancha, lo que hizo que el festejo fuera un tanto caótico.

Lo anterior provocó que casi todo el plantel Campeón no pudiera levantar el trofeo aquella épica tarde, a excepción del capitán Alberto Coyote y Sergio Pacheco, quien se apropió del trofeo.

Ha participado en Juegos de Leyendas con ex jugadores ex profesionales del equipo Chivas.

Ahora, los integrantes de aquel plantel rojiblanco tuvieron la oportunidad de hacerlo, sujetaron la copa y con ella surcaron los aires del Estadio Akron, además de tomarse la fotografía que tanto anhelaron desde ese entonces.

Entre los presentes estuvo Alberto Coyote, Joel “Tiburón” Sánchez, Camilo Romero, Paulo César “Tilón” Chávez, Héctor “Pirata” Castro, Sergio Pacheco, Noé Zárate, Misael Espinoza, Jorge “Remi” Arreola, Gabriel “Gaby” García, Manuel Martínez, Guillermo “More” Hernández, Ignacio “Nacho” Vázquez, Nicolás Morales y el Doctor Pablo Sandoval.

Para el jugador Gabriel “Gaby” García la clave para la obtención de aquel título fue la unión, calidad humana y futbolística, “todos traíamos bien puesta la camiseta”.

Debuta con gol y es bautizado como “El oro Negro de Salamanca”

Gabriel “Gaby” García, luego de formar parte de la selección nacional mexicana dentro del Mundial Juvenil Sub 20 con sede Australia donde sobresalió y obtuvo el quinto lugar, debutó en 1993 en el máximo circuito del balompié mexicano contra Pumas, anotando un gol.

Desde hace 19 años tiene la Escuela de Fútbol Chivas Salamanca

En este sentido recuerda, “en 1993 tuve un debut soñado, el equipo dirigido por Demetrio Madero no pasaba por buen momento, recibimos en esa ocasión en el estadio Jalisco a los Pumas, me tocó marcar el gol del empate y a la postre se da la voltereta al marcador, quedando el partido 3 – 2 a nuestro favor”.

La anotación que marcó en su debut se origina en centro por el lado derecho que agarra de bote pronto con control direccionado que sale fuerte arriba, entra pegado al travesaño.

Dicha anotación quedó enmarcada con la expresión emitida por el comentarista Enrique –el perro- Bermudez, quien bautizó al jugador nacido en Salvatierra, pero radicado desde los tres años de edad en Salamanca, como “El Oro Negro de Salamanca”.

Con el equipo de sus amores, Gabriel “Gaby” García obtuvo un subcampeón de goleo en el torneo Invierno 1996, teniendo en la actualidad el récord de goles anotados en torneos cortos del propio club con 13 anotaciones, seguido por Omar Bravo y el propio “chicharito” Hernández.

Un torneo donde Gabriel “Gaby” García ilusionó y se ganó el cariño de la afición rojiblanca, siendo pieza clave en aquella histórica goleada sobre el América, anotando un doblete

Para el torneo Verano 1997 obtiene el campeonato con las Chivas, “fue un torneo intenso, me tocó jugar la final de ida y en la vuelta apoyé a mis compañeros desde la banca, sin duda, un gran logro haber conseguido el campeonato con el equipo con más afición y mexicanos en su plantel (sic)”.

En ese mismo año, participó dentro de la Copa Libertadores de América, siendo el “rebaño sagrado” el primer equipo mexicano en estar dentro de una competencia internacional de esta índole.

Se retira del futbol profesional con Trotamundos de Salamanca

En 1998, 1999 y 2000 jugó para el Club Morelia dentro de la Primera División, para después llegar a la Primera “A”, ahora Liga de Ascenso para la temporada 2000 - 2001 donde jugó con el Club Correcaminos.

En la temporada 2001 – 2002 jugó también en Primera “A” con el equipo Alacranes de Durango, así como en el año 2003 para el equipo Cruz Azul Hidalgo

En el año 2004 Gabriel “el Gaby” García Hernández jugó en el país de Honduras, con el equipo Real España donde obtiene el campeonato.

Al siguiente año regresó a la Primera “A” del balompié mexicano, donde jugó en la ciudad de Salamanca, con el equipo Trotamundos para después retirarse del futbol profesional.

Desde hace 19 años tiene Escuela de Fútbol Chivas Salamanca

Una vez retirado del futbol profesional estudió la carrera de Director Técnico en el ENDI de la ciudad de Morelia Michoacán, dirigió al equipo Uriangato de Tercera División y al equipo Petroleros de Salamanca de Segunda División Profesional.

Así también ha sido auxiliar técnico del equipo de la Piedad de Primera División “A”, y director técnico en torneos FEMEXFUT Sub 13, Sub 15 y Sub 20.

“He tenido la oportunidad de estar en torneos internacionales en China, Praga, Chile y Estados unidos, aparte en torneos nacionales con fuerzas básicas de todos los equipos de México”, comentó Gaby García.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para terminar al hablar sobres su labor al frente de la Escuela Chivas Salamanca señala “una de las cosas que me preocupó después que dejé de jugar futbol profesional ha sido dejar algo para Salamanca, en ese sentido he buscado apoyar en esa esa formación que en un tiempo cuando empezaba en mis inicio como futbolista me hizo bastante falta, que mejor ahora con esa experiencia y trabajo realizado en fuerzas básicas, todo esto me motiva a estar ahí con ellos, apoyando en su crecimiento, pero lo principal tengan el hábito de hacer alguna actividad y ser buenos jóvenes para la sociedad salmantina”.