Salmantina Mejor Jugadora Menor de la Liga MX Femenil, gana Balón de Oro

Salamanca; Gto. (OEM-Informex).- Un año de ensueño se encuentra teniendo la futbolista guanajuatense originaria de Salamanca, Guanajuato, Alice Fernanda Soto Gallegos , en ceremonia de premiación realizada por la Liga MX, recibe Balón de Oro como distinción de Mejor Jugadora Menor de la Temporada 2022-2023 del futbol femenil mexicano.

La jovencita salmantina de 17 años de edad y doblemente mundialista (Sub 17 India y Sub 20 Costa Rica), acudió a la ceremonia de premiación realizada en el Teatro Orpheum de los Los Ángeles, California, viajó acompañada de Armando Martínez, presidente del Club Pachuca, así como otros nominados de la institución tuza, entre los cuales se encontró Oscar Ustaria (portero), Kevin Álvarez (lateral), Luis Chávez (medio defensivo), Guillermo Almada (entrenador) y Charlyn Corral (delantera).

Un año de ensueño a nivel profesional se encuentra teniendo la futbolista salmantina del Club Pachuca.

Al respecto, su familia comenta: “De repente todavía no lo creemos. Ha sido un año muy de ensueño para Alice, aunque realmente como sabemos lo venía trabajando desde temporadas atrás, no se le había dado la oportunidad, comenzó a tener mayor número de minutos con el Club y de ahí se empezaron a darse estos logros; nosotros, como familia, estamos muy emocionados, ha sido uno de los eventos que nos ha generado mucha expectativa, estábamos ahí al pendiente, son de las emociones más grandes que hemos tenido junto con algunos otros resultados como mejor jugadora de la CONCACAF Sub 20 Femenil, gol que clasificó a México al Mundial Sub 20 del 2024, final en el estadio Azteca y que anotara gol”.

A ello, agregó: “Lo primero que hemos hecho como familia ha sido reconocer su logro por su esfuerzo y dedicación, y decirle que siempre vamos a estar con ella, lo mucho que la queremos y amamos, lo de siempre, que no afloje, es el primero de muchos, sabemos que aquí no paran sus sueños y vamos a estar hasta el final con ella”.

Familia Soto Gallegos orgullosa y feliz de logros obtenidos por Alice Soto.

Dentro de la categoría Mejor Jugadora Menor de la temporada 2022-2023, Alice Soto compitió por la distinción con Aylin Avilez “La Joyita” del Club Monterrey.

La dinámica a seguir para definir a los ganadores de cada categoría se dio a base de votación del propio comité de selección integrados por los 18 clubes, capitanes y directores técnicos, así como por un consejo de periodistas deportivas; así como la votación de todos los aficionados en una plataforma que estuvo abierta a partir del día jueves ocho de junio y cerró días previos a la ceremonia de premiación.

De acuerdo a información vertida por la Liga MX Femenil, a lo largo del Clausura 2023, Alice Soto disputó 17 partidos, anotó tres goles en fase regular y dos en liguilla, dio una asistencia de gol, registró seis colaboraciones y ganó 21 uno contra uno ofensivos, se ha caracterizado por tener buen disparo de larga distancia y anotar goles con ambos pies.

Cabe mencionar que en tres ocasiones ha sido reconocida como mejor jugadora, dos en CONCACAF (Mejor Jugadora Sub 20 de la CONCACAF, Premundial 2023 y Mejor Jugadora Sub 17 de la CONCACAF, Womens Revelations Cup México 2022); ahora Mejor Jugadora Menor de la Liga MX Femenil (Clausura 2023).