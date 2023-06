Alice Soto marcada a nivel de Selección Nacional y Liga MX Femenil

Salamanca, Gto. (OEM – Informex). Consciente de aún no estar ni a la mitad de su carrera como futbolista profesional, mucho menos al final de la misma, la seleccionada nacional mexicana Sub 20 e integrante del Club Pachuca, Alice Fernanda Soto Gallegos, manifestó su convicción de seguir trabajando y luchando por lo que realmente quiere, jugar en Europa.

La futbolista salmantina ilusionada con jugar su tercer mundial

Alice Soto, en medio de importante cantidad de trabajos escolares por realizar durante días de descanso que se encuentra teniendo en familia, habló para el periódico Sol de Salamanca sobre experiencias vividas a lo largo del primer semestre del año 2023 donde ha quedado marcada a nivel de Selección Nacional y de Club.

Hasta el momento ha recibido dos distinciones, mejor jugadora de la Womens Revelations Cup 2023 y mejor jugador del premundial Sub 20 Femenil 2023

Y es que la doble mundialista del 2022, Alice Soto, a nivel de Selección Nacional Sub 20 marcó el gol que dio el pase a México al mundial de Colombia 2024, además de conseguir su primer título a nivel de CONCACAF y Balón de Oro como distinción a mejor jugadora de la eliminatoria mundialista.

Al respecto comenta, “el gol que dio el pase a México al mundial Sub 20 no hubiera sido posible in el trabajo de todas las demás, tanto de las que están en la banca que me exigen día a día en los entrenamientos, así como cuerpo técnico y staff, todo el tiempo apoyando, literalmente no nos dejan solas, estoy muy contenta por haber aportado eso al equipo porque también nosotras queremos aspirar a cosas muy lejos de aquí, queremos llegar muchas a Europa e ir mejorando día a día y también pues no conformarnos, porque viene el mundial y a seguir trabajando (sic)”.

Alice Soto en 2024 estaría disputando con México su tercer mundial, segundo en la categoría Sub 20, esto luego de haber jugado el año pasado la copa del mundo de Costa Rica y el mundial Sub 17 en la India.

Para el Torneo Apertura 2023 con la mira puesta en el título

Con respecto a experiencia vivida a su regreso del premundial Sub 20 de República Dominicana donde a penas y bajó del avión se reincorporó al Club Pachuca para jugar la final de vuelta de Torneo Clausura 2023 donde se convirtió en la jugadora más chica de edad de la Liga MX Femenil en marcar un gol dentro de un partido decisivo comentó, “unas que otras compañeras se acercaron y me dijeron que buen juego, la verdad salimos enojadas porque sabíamos que eso no era lo único que podíamos dar sino que podíamos dar más, en lo personal venia cansada de un viaje largo y de jugar la final con selección un día antes; esta final de la Liga MX Femenil me dejó con la con la sensación y las ganas de querer seguir sumando el torneo que viene y saber que realmente podemos llegar a la final si realmente nosotras queremos y no conformarme con solo llegar a la final, sino también ganarla”.

La futbolista salmantina seguirá trabajando para lograr sus sueños, ¡quiere jugar en Europa!

En relación a la sensación que le dejó su primer gol dentro de una final de la Liga MX Femenil señaló, “estoy muy contenta por eso, el gol me hace sentir bien, porque estoy aportando al equipo, a lo que realmente me gusta hacer, estoy muy contenta por todo lo que he hecho hasta ahora, lo que no hubiera podido lograr sin el apoyo de los que me rodean, esto todavía no es ni la mitad o final de mi carrera, apenas es el inicio y voy a seguir trabajando y luchando para lo que realmente quiero, jugar en Europa”.

Orgullosa del talento salmantino a nivel de futbol profesional

Con respecto al gran torneo Clausura 2023 realizado en sus respectivas ligas de futbol profesional por jugadores de la localidad (Roberto “Piojo” Alvarado, Abraham “Chabelo” Vázquez y Raúl Vidal) y entre los cuales se encuentra ella en Liga MX Femenil con el subcampeonato obtenido con Pachuca, gol anotado en final y nominación al Balón de Oro como mejor jugadora juvenil comentó, “ahorita en Salamanca somos cuatro o cinco que hemos estado llegando a donde queremos, pero también sé que hay otros niños y niñas que tienen talento y pueden sobresalir, pero obviamente necesitan el apoyo principalmente de sus padres y de la gente que los rodea, entonces creo eso también es un orgullo, saber de dónde vengo y saber que no solo otras ciudades o países grandes pueden lograr eso, sino también las personas de ciudades pequeñas”.

Para terminar comentó, “ojalá se siga impulsando más el futbol femenil y no solo varonil, actualmente la Liga MX Femenil ya tiene Sub 18 y se viene la Sub 15, está creciendo, todo esto sin duda es una gran motivación para que las niñas sigan jugando y puedan cumplir sus sueños dentro de este deporte”.