“Alice Soto motivo de orgullo para Salamanca, es un ejemplo positivo”, César Prieto

En visita de cortesía realizada a las instalaciones de Presidente Municipal de Salamanca, la seleccionada nacional Sub 20, Alice Fernanda Soto Gallegos, nominada al Balón de Oro de la Liga MX Femenil, pidió al alcalde Julio César Ernesto Prieto Gallardo, no se deje de apoyar a las niñas y niños de la localidad para que puedan progresar y logren alcanzar sus sueños, así también vio la importancia se pueda contar con más espacios deportivos para que puedan realizarse torneos y vengan visores a realizar detección de talento salmantino.

Luego de ser laureada por el presidente municipal de Salamanca como ejemplo positivo para muchos niños y niñas no solo de Salamanca sino del todo el país al ser una de las nominadas a recibir distinción a nivel nacional, la futbolista salmantina subrayó sentirse orgullosa por ser considerada un modelo a seguir, “todo esto no hubiera sido posible sino me hubieran apoyado mis papás, estoy muy feliz y contenta por todo lo que me está pasando, es un sueño que apenas va empezando, todavía quiero hacer mucho más”.

Enfatizó no necesitar ningún tipo de apoyo, “con trabajo me ha estado yendo muy bien, sin embargo, hay gente que se debe apoyar para que logre progresar”.

En su mensaje de bienvenida, César Ernesto Prieto Gallardo, manifestó, “estamos orgullosos de Alice Soto porque ha despegado dentro de su carrera, sabemos que va a llegar muy lejos; ante los hechos que acontecen en el municipio, es una noticia muy buena para los salmantinos que esté siendo nominada aun premio nacional como talento joven, le deseamos lo mejor y mucho éxito en el tema deportivo y personal, le va ir bien porque es una persona muy centrada, sus papás muy ecuánimes, son gente consciente sobre la participación de papá y mamá en el desarrollo y actividades de los niños para lograr buenos resultados”.

A ello agregó, “como municipio vamos a poner las herramientas para que pueda haber más deportistas no solo en el fútbol, sino también en otras disciplinas deportivas, estamos agradecidos con Alice Soto por acompañarnos, como salmantino y como padre de familia les puedo decir me siento orgulloso de ella (sic)”.

La futbolista salmantina aprovechó para invitar a los niños y niñas no dejen de luchar por sus sueños, que si realmente alguno de ellos quiere ser jugador profesional seguir trabajando en ello.

Así también reconoció que hoy en día dentro del fútbol profesional se están abriendo más espacios para chicas de menor edad, lo cual le hace sentir bien, “vienen generaciones atrás de mi, vienen jugadoras que quieren ser como nosotras, decirle a todas estas generaciones que también puedan llegar (sic)”.

Con respecto al juego de la inclusión que ha sido dado a conocer para realizarse en el Estadio Nou Camp con un equipo mixto entre el equipo León y Pachuca comentó, “me gustaría participar, toda mi vida jugué con hombres, me encantaría poder volver a jugar futbol mixto, el tema de la inclusión ha mejorado mucho dentro del fútbol en relación a cuando llegué al Pachuca, aunque aún falta mayor continuidad al fútbol femenil, no solo son los hombres, también las mujeres podemos jugar este deporte”.

Con respecto a su nominación para competir por el Balón de Oro en la categoría mejor jugadora juvenil señaló, “contenta por estar nominada, si pasa que bonito, no me gusta adelantarme a las cosas, estoy feliz por ello (sic)”.

Así también señaló admirar desde pequeña a jugadores como Cristiano Ronaldo sobre quien decía que era su novio, además de admirar a compañeras del Club Pachuca con experiencia en Europa

De igual manera enfatizó que desde su llegada al Club Pachuca lo único que ha querido es poder jugar, sin importarle lo económico.

Mientras tanto su papá y mamá se dijeron orgullosos por todo lo que ella esta logrando, la han apoyado incondicionalmente y sobre todo educado en valores como primer peldaño que se debe tomar en cuenta para lograr los objetivos.

Por lo anterior invitaron a los padres de familia a dar el tiempo a sus hijos, escucharlos y apoyarlos en sus inquietudes, y cuando no se pueda buscar el apoyo.

Alice Soto se encuentra en días de descanso en su natal Salamanca, regresa el 19 de Junio al Club Pachuca para comenzar a preparar el torneo Apertura 2023, además de apuntar al mundial Sub 20 Femenil del año que viene y a futuro irse a jugar a Europa.

La futbolista salmantina de manos del alcalde de Salamanca recibió un pequeño presente, que reza la leyenda “Salamanca corazón de Guanajuato”.