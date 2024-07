Alice Soto realiza gira por Estados Unidos de cara al mundial Sub 20 de Colombia

En su quinta concentración de cara al mundial Sub 20 Femenil de Colombia 2024, se encuentra la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Alice Fernanda Soto Gallegos, para gira de preparación por los Estados Unidos donde enfrentarán el día 13 y 16 de Julio a la selección nacional de las Barras y las Estrellas.

La gira por los Estados Unidos de la Selección Nacional Mexicana Sub 20 Femenil se lleva a cabo del siete al 17 de Julio en Atlanta, Georgia, durante esa concentración, el equipo dirigido por Ana Galindo sostendrá cinco sesiones de entrenamiento en cancha y gimnasio, además de los dos partidos de preparación.

La jovencita salmantina viene trabajando fuerte para llegar lo mejor posible a la Copa del Mundo de Colombia 2024, donde el representativo mexicano femenil tendrá como rival en fase de grupos al anfitrión Colombia, Australia y Camerún.





En gira de preparación por Estados Unidos, Alice Soto enfrenará con México Sub 20 Femenil a la selección de las Barras y las Estrellas.





Como parte de su preparación para el mundial Sub 20 de Colombia, la jovencita salmantina ha sido convocada a concentración en cinco ocasiones, una a finales del año pasado y cuatro en lo que va del presente año.

En la primera concentración del presente año, la selección nacional realizó gira por el viejo continente donde enfrentó a potencias como Alemania y España.

Ante el vigente campeón España, la jovencita salmantina marcó gol de último momento con el cual las dirigidas por Ana Galindo rescataron el empate a dos anotaciones.

Posteriormente tuvieron segunda concentración del año donde sostuvieron un par de partidos de preparación ante su similar de Costa Rica.

Y en la anterior convocatoria compitieron dentro del Torneo Sud Ladies Cup Francia 2024 donde la jovencita salmantina marcó un gol en cierre de fase de grupos ante Japón.

Gracias a desempeño registrado dentro del Torneo Sud Ladies Cup Francia, la jovencita salmantina fue incluida en el once ideal de la competencia.

Alice Fernanda Soto Gallegos, llega a la presente concentración con un arranque de torneo favorable para el Club Pachuca al cual pertenece dentro de la Liga MX Femenil, además de haber tenido una gran pretemporada con el equipo de las Tuzas.

Alice Soto, ha sido mundialista Sub 17 en la India y mundialista Sub 20 en Costa Rica, ambos mundiales los disputó en el 2022, ahora va por su tercer mundial en su trayectoria deportiva y segundo con selección nacional Sub 20 Femenil, competencia a la cual en esta ocasión México se clasificó con un gol de la jovencita salmantina.