Expectativas intactas en Petroleros Salamanca de Liga Premier

De no ser por siete puntos perdidos en la segunda vuelta por temas extra futbol, el equipo Petroleros Salamanca estaría tranquilamente ubicado en el subliderato del grupo dos de la Liga Premier Serie A, con ligera ventaja de puntos en relación a escuadras metidas de lleno en la pelea por un boleo a la liguilla, externó Joel Romero, al refrendar que de cara a la etapa final de la temporada regular 2023 - 2024, las expectativas del club siguen siendo las mismas, calificar a la liguilla y ser campeones.

“Tenemos las mismas expectativas, no han cambiado, creo hay material humano bastante importante en calidad y cualidades físicas, hay equipo no solo para calificar, sino con alta posibilidad de ser campeones”, subrayó el presidente del Club.

Salida del estratega Víctor Saavedra fue un tema previsto

En relación a la salida del estratega Víctor Saavedra dejando el timón a cargo de Andrés Garza, como entrenador interino comentó, “fue un tema muy planeado que se visualizó desde el principio de la temporada, realmente desde la primera negociación con Víctor, él nos planteó sus planes a futuro y corto plazo, que a lo mejor interferiría con el proyecto, él me comentó desde un principio que muy posiblemente repetía a un cargo de elección popular para alcalde de Irapuato, de ahí por lo cual nos fuimos preparando, de ahí la idea de sumar a Ariel González atrás de ellos dos, para que en el momento se diera esta situación confirmada, no hubiera un impacto en el equipo y ya estuvieran los tres trabajando, fue algo muy planeado, ha sido un tema meramente personal de planes que ya se traían desde un principio”.

Con respecto al cargo por Andrés Garza como entrenador interino, el presidente del club comentó, “nada más se recorren los puestos, Ariel ahora queda como auxiliar, el objetivo es el mismo, no ha cambiado, no ha sido algo que nos agarró de improviso, realmente nos preparamos para este momento que pudiera pasar, desde diciembre estaba muy latente la posibilidad y hasta en estos días que se nos ha dado la confirmación”.

Salida del estratega Víctor Saavedra del equipo Petroleros Salamanca estuvo planeada con anticipación / Fotos/Carlos Cisneros

Apechugan ante sanciones y pérdida de puntos

En cuanto el colchoncito de puntos logrado en la primera vuelta y que prácticamente se ha ido esfumando en esta segunda vuelta al no lograr repuntar el equipo como se esperaba comentó, “afortunadamente ese colchoncito de puntos logrado gracias a la buena primera vuelta que dimos nos ha servido para apechugar todas estas cuestiones por las cuales hemos estado atravesando, la mayoría extra futbol que nos ha llevado a la pérdida de puntos en la mesa, el último punto que perdimos ha sido ante Reboceros de la Piedad, debieron ser cuatro y solo nos dan tres porque se decidió en la mesa, perdemos uno; en total van siete puntos que ahorita nos tendrían colocados atrasito del primer lugar, por eso creo que técnicamente el equipo va bien, contra la Piedad fue un partidazo, lamentablemente en lo que terminó nos impactó, futbolísticamente ha sido la mejor forma que he visto del equipo”.

A ello agregó, “en la jornada reciente por errores de perder la cabeza muy rápido y de siempre jugar en la línea del riesgo, también se pierde el partido”.

Por lo anterior comentó, “como en todo grupo hay muchas variantes, hay que mantener la maquinita muy aceitada, entonces hay que atender todos los aspectos, y uno de esos factores es el tema mental, de ahí por lo cual desde hace dos semanas estamos trabajando con un psicólogo para que ayude a los jugadores en ese sentido y puedan estar bien para dar un mejor rendimiento”.

Piden a los jugadores ir por el balón con garra y a la segura

Enfatizo que a lo largo de la temporada el arbitraje ha tomado decisiones muy rigoristas con el equipo, prácticamente desde la jornada uno al grado de dar por bueno un gol en el partido contra Racing, cuando el jugador estaba en fuera de lugar por dos metros de distancia, ni siquiera fuera el hombro o la mano.

Por lo anterior destacó, “estamos aprendiendo a jugar con todo esto, aunque ahora con todo lo sucedido ante Reboceros de la Piedad parece ser que el arbitraje nos tiene etiquetados, de ahí la importancia de aprender a jugar con eso, saber que no podemos ir a las divididas y sin arriesgar, porque nos la van a marcar, eso es un hecho, ya lo vimos, así que la indicación es ir a la segura, con garra, pero sin arriesgar, porque ahí es donde nos la van aplicar”.

Con respecto al delantero que se espera para la segunda vuelta al ser una de las posiciones donde se vio la necesidad de reforzar comentó, “se busco que el equipo tomara solidez y se fortaleciera a efecto lograra mantenerse con ese colchón de puntos y no como ahorita, nos interesaba apuntalar al equipo con un delantero que ya teníamos negociado, era un paraguayo sub 23, ya se había acordado y negociado todo con él, lamentablemente un día antes de los registros dijo que no, ya no nos dio tiempo de reaccionar porque confiamos que venía con nosotros”.

Sin embargo, destacó “hay buenos chavos, yo creo que David ya que agarre su ritmo puede recuperar ese olfato goleador que le caracterizo a lo largo de la primera vuelta donde fue el segundo mejor goleador de la liga, ahorita viene recuperándose de una lesión muscular, entonces no veo porque no pueda destacar en esta fase final de la temporada regular”.

Pegan penalizaciones y falta de aficionados en el Estadio

Además subrayó, “a nivel directivo todos estamos cumpliendo, al igual que patrocinadores, municipio y estado, la parte que nos ha quedado a deber, ha sido la afición que no se hecho presente como debiera ser, esto si nos ha pegado, porque teníamos presupuestado alrededor de 4 mil a cinco mil personas en promedio por partido, cuando en promedio acuden por partido mil 500, sin embargo, muchas son cortesías, así que con boleto pagado tenemos unos 900 gentes, en ese sentido si estamos un poco desilusionados, además que nos han pegado mucho las penalizaciones”.

Así también recordó que nueve de los 28 jugadores que conforman el plantel son de Salamanca a efecto de dar identidad al equipo y confianza a la gente de la región para que tuviera un equipo representativo.

De igual manera aseguró, creo se armó un buen grupo de jugadores de la región, en total son 21 de municipios como Salamanca, Abasolo, Irapuato y león, el resto de otros estados.

Enfocados en calificar a la liguilla y ser campeones

Al hablar sobre la importancia de la Licencia Plus para poder disputar la liguilla destacó, “en la última asamblea se quitó esa exigencia, al inicio del torneo se tenía marcado estar certificado para poder avanzar a la liguilla, el único equipo certificado era Chihuahua, sin embargo, fue desafiliado”.

En ese sentido reconoció, “eran pocos los equipos de la liga enfocados en obtener la licencia plus, nosotros por ser un equipo nuevo, teníamos ese tema como segunda prioridad para comenzar a trabajar en la certificación, ahora que la quitaron vamos a esperar para la siguiente temporada, por lo pronto no es necesaria y el equipo podría ser campeón sin tener licencia plus como ya ha sucedido con otros equipos”.

Por lo anterior destacó, “ahorita el equipo está enfocado en calificar para poder ir por el campeonato, de tal manera una vez que se logren las cosas pueda sumarse más instancias al proyecto”.

Confían en jugadores del equipo Petroleros Salamanca puedan lograr calificación a la liguilla y ser campeones / Fotos/Miguel Manjarrez

Poco a poco avanzan en la rehabilitación del Estadio

En cuanto a mejoras que se han podido realizar en el estadio Olímpico de la Sección 24 recordó, “la realidad es que tomamos un estadio con 14 años de abandono, se ha trabajado mucho en él, poco a poco lo hemos ido rehabitando y mejorando en vestidores, gradas, zona preferente, pintura, arreglo de baños, etc, todo ello con apoyo de los patrocinadores”.

Para terminar comentó que al pensar en un equipo de Liga de Expansión para Salamanca, pudieran cumplir ante federación con la parte legal y financiera, sin embargo, por cuestión de infraestructura tendrían que trabajar en el tema del estacionamiento, colocación de butacas en todo el estadio, hacer salidas de emergencia, habilitar accesos y espacios para personas discapacitadas, porque, en cuanto a capacidad, el estadio Olímpico de la Sección 24 si cumple.