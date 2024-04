Salmantino renueva contrato por dos años con Municipal de Liberia de Costa Rica

Por dos años más el jugador mexicano de origen salmantino, Raúl Antonio Vidal Moreno ha sido renovado por el Club Municipal de Liberia de Primera División de Costa Rica, escuadra con la cual en su regreso al máximo circuito del futbol profesional tico ha marcado once goles, cuatro ellos en el presente Torneo Clausura 2024.

Al respecto, Raúl Vidal comenta en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM), “estoy muy contento porque renové con el equipo por dos años más, estoy en un equipo que me quiere, una afición que me quiere y eso me motivo mucho para quedarme acá, mi familia es feliz, entonces es un punto importante (sic)”.

Raúl Vidal se encuentra disputando su segundo torneo consecutivo en Primera División de Costa Rica con el Club que lo llevó en el año 2016 al futbol profesional de aquel país, Liberia Municipal, escuadra con la cual hace tres torneos ascendió de manera directa tras reencontrarse en Liga de Ascenso de aquel país.

En su regreso al máximo circuito de aquel país, Raúl Vidal, ha marcado once goles, siete anotaciones en Apertura 2023 y cuatro hasta el momento en Clausura 2024.

A lo largo del Torneo Clausura 2024 de Primera División de Costa Rica, Raúl Vidal, ha marcado cuatro goles / Fotos/Cortesía/@Raúl Vidal

Las anotaciones de Raúl Vidal en Torneo Clausura 2024 han sido ante su ex equipo Puntarenas PFC, escuadra con la cual en su momento consiguió el título en liga de ascenso y subió a Primera División, sin embargo, el jugador salmantino decidió en aquel entonces permanecer en dicha división para enrolarse con Municipal de Liberia, escuadra con la cual ahora busca su primera liguilla en el máximo circuito de aquel país.

Así también marcó doblete en triunfo de cinco por cero ante el equipo A. D Santos y un gol en triunfo de dos por cero sobre Sporting FC.

A lo largo de su trayectoria deportiva en Costa Rica, el jugador salmantino, ha marcado 52 anotaciones e incluso ha sido campeón de goleo en Liga de Ascenso de aquel país.

Actualmente, el equipo Municipal de Liberia con el jugador salmantino entre sus filas, se encuentra muy cerca de calificar a la liguilla, “estamos haciendo todo lo posible por entrar”, concluyó Raúl Vidal.