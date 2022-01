Ex canterano de Chivas disputa su primera liguilla en Torneo de Los Soles

Un espectáculo es el que se puede esperar del vigente campeón del Torneo de Los Soles para el partido de vuelta de los octavos de final, aseguró el ex canterano de Chivas, Jonathan Damián Padilla Cruz “Karibambi”; en fase de grupos acumuló dos anotaciones para el equipo Transportes Salamanca, vigente campeón.

En presenta edición del Torneo de Los Soles el ex canterano de Chivas ha marcado dos goles.

Previo al partido de vuelta de los octavos de final donde el equipo Transportes Salamanca recibe a Dolores Hidalgo, comenta: “Se pueda esperar un buen espectáculo, un equipo ordenado y fuerte, no saldremos a encerrarnos, iremos a ganar, queremos hacer un buen partido y mantenernos firmes en la defensa del título”.

Deportes Gustavo “Furbi” Guillén busca su primer Sol de Oro con CIS Salamanca

El proveniente de la ciudad de Guadalajara, comenta: “Me he sentido muy bien, muy a gusto, muy cómodo, la verdad, Transportes Salamanca es un gran equipo y desde mi primer partido me recibieron de muy buena manera, todos me han arropado desde que llegué al equipo”.

“Karibambi” Padilla por primera vez apareció en la nómina del equipo Transportes Salamanca en la jornada dos de la presente edición, donde el equipo Transportes Salamanca derrotó por la mínima diferencia al equipo Quesos Chabelita.

Sin embargo, el volante por derecha comenzó a sonar con su primera anotación registrada en la jornada seis en triunfo de dos goles a uno ante Santa Ana del Conde. “En ese partido metí el gol del gane para mi equipo, fue en balón parado, el 'Burrito' Miramontes cobra una falta, la manda al centro, se le escapa el balón al portero y la deja suelta en el área chica, nada más llegué y la empujé”.

Con las Chivas jugó en categoría Sub-17 y Sub-20.

En la siguiente jornada volvió a hacerse presente en el marcador, en esa ocasión en triunfo de seis goles a uno ante Quesos Chabelita. “Tafolla me da el pase. Yo estaba pegado a la línea de la banda izquierda, encaro hacia el centro y decido tirar con fuerza, registrando así mi segundo gol con Transportes Salamanca”.

Con respecto a su trayectoria dentro del Torneo de Los Soles, señaló: “Soy nuevo en el torneo, sólo había escuchado sobre él y de la calidad que reina en el mismo, ahora me doy cuenta que es una competencia muy dura y fuerte, con muchos jugadores de gran nivel”.

Jonathan Padilla, desde pequeño tiene por mote “Karimbambi” por su mamá Karina; como principales virtudes sobre el terreno de juego tiene la velocidad, capacidad para generar manos a manos, meter centros y asistencias.

Desde la jornada dos participa en Torneo de Los Soles con el campeón defensor.

Con respecto al partido de ida de los octavos de final donde el equipo Transportes Salamanca con marcador de dos goles a uno derrota a Dolores Independencia, señala: “No esperaba un equipo tan fuerte y dinámico, su gente, su porra, la verdad mis respetos para el equipo, ahora nos toca cobrar la visita” (sic).

Para terminar, recuerda: “Estuve jugando en el Club Guadalajara en el equipo Sub-17 y Segunda División, de ahí me voy al Club León donde jugué en el equipo Sub-20, ambas experiencias fueron muy gratas, lamentablemente hasta ahí llegué”.