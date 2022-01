Gustavo “Furbi” Guillén busca su primer Sol de Oro con CIS Salamanca

En su segunda edición dentro del Torneo de Los Soles, el jugador ex profesional Gustavo Guillén Ruiz “Furbi”, busca conquistar su primer Sol de Oro con CIS Salamanca, escuadra con la cual en partido de ida de los octavos de final marcó el único tanto del partido ante su ex equipo San Miguelense.

Al respecto, el ex canterano del CEFOR Cuahtémoc Blanco y con una década dentro del futbol profesional comenta, “fue un partido trabado, ríspido, sabíamos que iba a ser así, San Miguelense es un gran rival, se mostró en la cancha, tanto en los dos partidos del torneo como en este de liguilla se vio la rivalidad y nivel que hay en ambos equipos, gracias a Dios salimos con el resultado”.

El originario de la Ciudad de México, marcó su tercer gol con el equipo CIS Salamanca en juego de ida de los octavos de final tras movimiento estratégico realizado por el entrenador, “justamente en ese movimiento estratégico me cae el balón al espacio, le gano la espalda al central y me voy mano a mano con Mascorro, él de mucha experiencia, sabía que iba esperarme y a tratarme de hacerme la falta pero yo se la largo, aguanto el golpe y sigo, a la hora de definir me dan por la espalda y marcan penalti, afortunadamente lo anoto”.

Enfatiza, “siempre marcar gol para un jugador va a ser bonito, mucho tuvo que ver el esfuerzo de todos mis compañeros, estoy contento con ayudar al equipo y poner mi granito de arena, ahora a seguir con ese paso (zic)”.

Con el equipo CIS Salamanca hasta el momento ha marcado gol en jornada uno ante Deportivo Ojuelos y en jornada siete ante Chivas Dolores.

Con respecto al juego de vuelta de los octavos de final a disputarse en San Miguel de Allende comenta, “sabemos que tenemos el primer partido ganado, pero también sabemos que esto es por puntos, no nos podemos relajar, sabemos del gran equipo que tiene San Miguelense, cerramos en su casa y será aún más difícil, no nos podemos confiar, tenemos que acabarlo desde el inicio, salir con todo y no especular con irnos a penales, porque ahí todo es un volado”.

Gustavo “Furbi” Guillén inicio su experiencia como jugador profesional a los quince años en el CEFOR Cuahtémoc Blanco, registrando actividad en tercera división, a los dieciséis años cumplidos se va Puebla SUB 17, de ahí a la Trinca Fresera del Irapuato (Liga de Ascenso) donde debutó el 17 de septiembre del 2011 a los 17 años de edad en un partido ante Mérida FC, ahí jugó año y medio, después pasó a la Sub – 20 de los Xolos de Tijuana, Lobos Buap y llegó al equipo Leones Negros de la UDG de Primera División, debuta en Copa MX Y a la postre pierde la categoría con el descenso, jugó de nueva cuenta en Liga de Ascenso, en esta ocasión con los “melenudos” y después participó en puros equipos de segunda división o Liga Premier como Coyotes Tlaxcala, Pioneros de Cancún, Halcones Morelos, Sporting Canamy y Atlético San Luis “B”.

Un gol importante y significativo para él como jugador profesional fue el primero que registró en Liga de Ascenso con Irapuato ante Necaxa en Aguascalientes, “es algo que siempre voy a recordar”.