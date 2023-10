“Esfuerzo realizado ha valido la pena, ahora a poner en alto a México”, Alan Estrada

Salamanca, Gto. Respaldado en el campeonato obtenido dentro de la Canadá Cup 2023 con el Club Panthers de aquel país, así como la medalla de oro ganada en Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, el hockista salmantino, Jorge Alan Estrada Rodríguez buscará hacer historia dentro de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 donde el mejor resultado obtenido por la Selección Nacional Mexicana de Hockey Sobre Pasto se registró en 1971 con una medalla de plata, mientras que en la edición anterior de la cual por primera vez fue parte se ocupó el séptimo lugar.

Hace unos meses fue campeón con equipo canadiense Panthers HC en Canadá Cup 2023. / Gráfica/Cortesía/Alan Estrada

Al respecto Alan Estrada en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM) comentó, “me encuentro muy contento y muy feliz de una vez más participar con Selección Nacional Mexicana de Hockey Sobre Pasto dentro de unos juegos Panamericanos, estoy muy motivado por el trabajo realizado, me he esforzado mucho y entrenado muy fuerte, no he parado hasta ahora y creo que todo ese esfuerzo ha valido la pena”.

A ello agregó, “me encuentro muy ansioso de ya competir, estamos muy motivados y seguros de nosotros por el trabajo realizado con nuestro entrenador, voy a dar ese plus y a soltarme más aportar en mayor medida a mí selección, el objetivo es claro, la medalla”.

Dentro de los Juegos Panamericanos 2023, la selección nacional de México se verá las caras en fase de grupos con Argentina, Chile y Perú.

“En la fase de grupos la expectativa es dar un gran juego y doblegar al anfitrión Chile, contra Argentina realizar un buen juego y ante Perú obtener una victoria que abone a ir por esa semifinal que nos meta en la pelea por una medalla” subrayó el hockista salmantino.

Alan Estrada desde temprana edad y por legado de sus padres practica el hockey, ha sido multimedallista dentro de los Juegos CONADE, anteriormente conocida como Olimpiada Nacional donde incluso en dos ocasiones fue elegido en diversa categoría como el mejor jugador de la máxima justa deportiva nacional.

Así también ha representado a México en diversos torneos a nivel de Selección Nacional Mayor, Sub 21 y Sub 18.

En este rubro ha disputado con Selección Sub 21 el Pan America Cup o Copa América donde obtuvieron el histórico quinto lugar que clasificó al país de manera directa a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.

Dentro de la Copa Panamericana Cup Sub 21, Jorge Alan Estrada participó en lo que fue la mejor anotación de dicho campeonato celebrado en Santiago de Chile, además de anotar el cuarto gol para México contra Brasil, obteniendo el boleto a Juegos Panamericanos 2023.

De igual manera ha representado a México en Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires Argentina 2018, ahí registró cinco anotaciones con Selección Nacional Mexicana Sub - 18, quedando en noveno lugar.

En aquel entonces, previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud, se clasificó en segundo lugar dentro de la Copa Panamericana Juvenil 2018 celebrada en Guadalajara, Jalisco.

Con Selección Nacional Mexicana Mayor ha registrado actividad dentro de la Serie Open 2019 Round 2 con sede Odisha, India; además de representar al país en Juegos Panamericanos 2019 con sede Lima, Perú. En ambos eventos deportivos obtuvieron el séptimo lugar.

Mientras tanto este año, con Selección Mexicana Mayor conquistó la medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, además de consagrarse campeón con el equipo canadiense Panthers HC dentro de la Canadá Cup 2023.

Por lo anterior comenta, “todos estos logros obtenidos son granitos de arena que me motivan a seguir trabajando, ahora con nuevas habilidades y aprendizajes voy por segunda ocasión a Juegos Panamericanos, creo nos va ir muy bien por lo realizado”.

Para terminar agradeció a todas las personas que les han apoyado en su preparación, además de desear éxito a su hermana Arlette Estrada, seleccionada nacional mexicana femenil de hockey sobre pasto que también estará representando a México dentro de los Juegos Panamericanos 2023.

