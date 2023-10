Luchador salmantino realiza exitosa defensa del título en Arizona, E.U.

Exitosa defensa del título realiza en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el internacional luchador enmascarado salmantino, Séptimo Dragón, al superar dentro de la empresa Worldwide VOZ a su ex compañero de pelea, originario del Paso Texas, El Dragón.

Te recomendamos: Séptimo Dragón regresa a Salamanca con nuevo campeonato

El luchador salmantino hace cinco años ganó el cinturón de campeón dentro de la empresa de lucha libre de Phoenix, Arizona, ahora una vez más realizó defensa del título, en esta ocasión ante su ex pareja de lucha libre, El Dragón.

Séptimo Dragón defendió el cinturón de campeón ante luchador El Drago de Laredo, Texas.

Séptimo Dragón y El Dragón por alrededor de seis años integraron la dupla de enmascarados denominados Los Dragones Legendarios, e incluso en la misma ciudad de Phoenix, Arizona, llegaron a compartieron residencia.

Al respecto, Séptimo Dragón, en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM), señala: “Me tocó defender el título ante El Dragón, él y yo trabajamos de pareja muchos años, ahora quiso medirse conmigo y me retó por el campeonato, afortunadamente salí con las manos en alto, es un excelente luchador, conozco muy bien sus técnicas, llaves y estilo, también me he estado preparando muy fuerte y ahí está el resultado ante un gran amigo”.

El luchador salmantino con el récord de tiempo en cuanto a defensa del título en Wordwide VOZ Arizona.

A ello, agregó: “Fue una lucha increíble, por un momento me llegó el sentimiento por el tema de haber sido pareja de trabajo como Dragones Legendarios, ahora regresar a esa ciudad y enfrentarme a mi ex compañero fue un poco raro, sin embargo, esto es parte de la vida y de los retos de la vida, la pelea fue muy recia, en ciertos momentos pensé me podía ganar, estaba golpeando fuerte y metiendo muy bien sus llaves, sin embargo, mi experiencia y técnica bien elaborada me ayudó a salir a flote y regresar a mi país con la defensa del título” (sic).

El enmascarado salmantino mantiene el récord de más tiempo con ese campeonato dentro de la empresa de Lucha Libre Worldwide VOZ Arizona.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

A lo largo de su trayectoria deportiva, Séptimo Dragón ha ganado diversos cinturones de campeón, entre los cuales se encuentra Campeón Welter Guanajuato 2012, Campeón ALI Guanajuato 2013, Campeón DTU Alto Impacto 2014, Campeón DTU Alto Impacto recuperado en 2015, Campeón Worldwide VOZ Arizona 2018 y Campeón RCW Canadá 2023.