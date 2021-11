Efusiva victoria de Loma de Flores en Torneo de Los Soles

Una descarga de adrenalina fue la vivida por aficionados del equipo Loma de Flores al registrar su primer triunfo en su temporada de debut dentro del Torneo de Los Soles, lo hicieron a consta del equipo Deportivo San Luis, escuadra a la cual derrotan en jornada tres con marcador de dos goles a uno.

El triunfo otorga un respiro y sacude la presión del equipo Loma de Flores que en jornadas anteriores cargó con la derrota, sin embargo, ahora la algarabía les acompañó e hizo que toda una comunidad festejara su primer triunfo de un torneo tan anhelado por ellos.

La victoria del equipo Loma de Flores estuvo acompañada de la presentación de sus dos nuevas incorporaciones, jugadores ex profesionales, el veracruzano Mitchel Oviedo y el morolense Luis Menes, el primero ex elemento de equipos como Chivas, Pumas, Querétaro, Veracruz y Celaya; mientras que el segundo en mención ex jugador de Zacatepec, Cruz Azul Hidalgo, Inter Playa del Carmen y Plaza Colonia de Uruguay. Ambos ingresaron de cambio y por primera vez vistieron la casaca del equipo Loma de Flores.

En los primeros minutos de juego ambos equipos buscaron imponer condiciones sobre el terreno de juego, el balón estuvo para cualquiera de los dos y con ello las oportunidades de gol, el primer aviso fue de los anfitriones que levantó al respetable de sus asientos, sin embargo, la respuesta del equipo potosino no se hizo esperar y minutos más adelante exigen al guardameta Brigadier con tremendo remate de cabeza.

El goleador Guillermo Clemens, jugador ex profesional de equipos como Celaya, San Luis, Correcaminos, Lobos Buap, Sonsonate de Guatemala y Cafetaleros de Tapachula, fue el encargado de hacer vibrar el campo Loma de Flores con la primera anotación del equipo en su terreno de juego. Anteriormente anotó en dos ocasiones en visita realizada al estadio “El Molinito”.

Sin embargo, el equipo Deportivo San Luis, no vino de paseo, luego de dos empates consecutivos, el objetivo era más que claro, llevarse el triunfo.

Y cinco minutos después Kevin Favela, jugador ex profesional de equipos como Albinegros de Orizaba, Necaxa, Irapuato, La Piedad, Veracruz y Lobos Buap registra el gol del empate.

La escuadra local en deuda con su afición consigue recuperar la ventaja a su favor antes de irse al descanso y lo hace por conducto de Ernesto Sosa en error cometido por la parte baja del equipo potosino.

El segundo tiempo resulto de alarido, conforme se acercó la recta final del encuentro, el equipo visitante se fue al abordaje, metió en aprietos a los anfitriones, estos mantuvieron la concentración y resistieron los embates.

En pleno cierre del partido, el equipo Loma de Flores tuvo para marcar el tercer gol, sin embargo, fallan en la definición, aunque finalmente se quedan con sus tres primeros puntos del certamen.

Al respeto el entrenador Alberto García señaló, “el triunfo nos quitó presión de no saber ganar en este torneo, y más que nada darnos un respiro para seguir subiendo puestos en el grupo y poder estar en los primeros lugares para poder calificar”.

A ello agregó, “el triunfo es para la comunidad por saber aguantar dos derrotas consecutivas y dolorosas, en el primer partido contra Santa Ana, merecíamos un poco más nosotros, no se dio las cosas, no concretamos; y en la constructora nos faltó tiempo y más intensidad, lo que fue la clave ahora, se les pidió a los jugadores más esfuerzo y que sientan la camiseta, se dio el resultado en base a eso, tenemos mucho jugador de calidad”.

Para terminar comentó, “La comunidad se encuentra contenta y agradecida por el equipo, por la intensidad y desempeño mostrado, esperamos seguir contando con el apoyo de la afición y seguir sumando”.