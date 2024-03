Dupla colombiana lista para ir por el triunfo en clásico regional ante Irapuato

La dupla colombiana integrada por Keiner Córdoba y Pedro Arrieta, se encuentra lista de al clásico regional del grupo dos de la Liga Premier Serie A ante Club Deportivo Irapuato, ambos llegaron al plante de los Petroleros de Salamanca buscando aportar su alegría, fortaleza y velocidad, aseguran este sábado no será la excepción.

Al respecto el defensor Keiner Córdoba comenta, “es el partido más importante, lo tenemos que ganar, estamos pensando más allá de todo el morbo que hay por la cercanía con el vecino rival, tenemos la necesidad de ganarlo, venimos de perder, queremos levantar cabeza, estamos mentalizados en sumar los tres puntos y hacer respetar nuestra casa”.

Enfatizó, “nos estamos preparando para al equipo, siempre en la posición que nos toque, puede ser desde la banca, siempre con la misma energía, lo que nos importa es que el equipo siga hacia delante y salga a flote”.

A ello agregó, “en cada entrenamiento y partido buscó aportar al equipo alegría, el compromiso con el trabajo, pero sobre todo la mentalidad de acostumbrarnos a ser ganadores, que por ahí nos ha venido costando un poco, eso es lo que queremos inculcar al equipo”.

Por su parte el delantero Pedro Arrieta que vino a sumarse al equipo a partir de la segunda vuelta señala, “primero que nada agradecido con Dios, el Profe y compañeros que me han brindado la confianza necesaria para que me sienta bien dentro del equipo, me ha tocado entrando de suplente, siempre con la disposición de dar lo mejor para el grupo”.

En relación a su ilusión de marcar su primer gol con Petroleros de Salamanca destaca, “más que todo en estos partidos estoy aprendiendo a tener paciencia, que los goles llegan por si solos sin apresurarlos, seria lindo marcar contra Irapuato, he escuchado esta semana de la importancia del partido por todo lo que se genera en torno a él, se está viendo un ambiente al full e impresionante, ambas hinchadas están esperando el juego, así es que estamos listos para lo que diga el entrenador, si me toca de suplente o titular vamos a dar lo mejor para el grupo”.

Así también señaló, “el equipo viene de perder esta semana, estamos entrenando al cien porque el partido que se viene es una rivalidad fuerte, es el clásico y los clásicos no se juegan se ganan”.

Para terminar comentó, “vengo a inyectar al equipo alegría, traigo rapidez y habilidad, vamos a estar del todo concentrados para tomar las mejores decisiones de tres cuartos de cancha hacia delante”.