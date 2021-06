Diana Belmán, orgullo salmantino en softbol

Aún con las emociones a “flor de piel” por el campeonato y reconocimiento recibido en el estadio Domingo Santana, la casa de los Bravos de León, la pitcher salmantina, Diana Belmán Guzmán, agradece apoyo de su familia y dedicación de sus compañeras a quienes da el mérito por el nuevo logro alcanzado y reconocimiento recibido como la jugadora más importante del torneo.

Ha recibido diversas medallas y reconocimientos en softbol.

Al respecto, comenta: “Sin ellas no hubiera pasado esto tan bonito, como ha sido ganar la Copa CODE Guanajuato de Softbol y ser nombrada la mejor jugadora del torneo, gracias a su esfuerzo y empeño hemos logrado este objetivo”.

Alegría compartida por nuevo logro alcanzado en softbol.

Una competencia, donde la novena femenil de Softbol Salamanca “A” categoría libre consigue el campeonato al blanquear en la final con pizarra de 19 carreras a cero al equipo Moroleón. El encuentro terminó en la quinta entrada.

Ha lanzado juegos perfectos, sin hit, ni carrera.

En este sentido, destaca: “Estamos muy contentas y emocionadas todavía de este torneo que acaba de pasar, siempre fuimos con la mentalidad de ganar, de traer lo mejor y dar lo mejor en esta Copa, estamos muy unidas después de un tiempo sin haber jugado, empezamos todas desde cero, fue un año sin haber jugado o practicado este deporte por el tema de la pandemia, nos costó un poco de trabajo volver de nuevo a este ritmo, ha sido pesado empezar de nuevo, estamos muy felices, ahora no vamos a dejar pasar más tiempo sin estar entrenando, ahorita lo estamos haciendo, queremos seguir dando un buen papel en las competencias que sigan, esperamos más torneos y cuadrangulares, así como el reinicio de la liga local, para seguir con esta emoción y pasión que nos llena a muchas de nosotras”.

En 2017 campeona nacional en softbol.

Así también, señala: “Me deja mucho aprendizaje y satisfacción, porque después de todos los sacrificios hechos se haya logrado este objetivo y reconocimiento que dedico a toda mi familia, entrenador de la toda la vida -Pablo Guerrero- y personas que me han apoyado desde un principio”.

Reconocida como mejor jugadora de la Copa CODE de Softbol.

La pitcher Diana Belmán, tiene diez años con actividad sobre la loma, empezó a jugar en otras posiciones de cuadro y short stop, pero le gustó más el pitcheo.

Ha competido en diversos torneos de softbol.

Al hablar sobre sus primeros acercamientos al softbol recuerda, “todo empezó cuando íbamos a ver a entrenar y jugar a mi mamá (Silvia Guzmán), a mí y a mi hermana nos llamó mucho la atención, desde ahí empezamos a jugar; en la liga casi no nos metían por ser la más chiquitas, no nos juntaban, poco a poco fuimos entrenando, conociendo y desarrollando habilidades hasta llegar a ser titulares y representantes de Olimpiadas Nacionales, Torneos Libres, Nacionales de Segunda y Primera Fuerza; nosotras seguimos el paso y ejemplo de mi mamá (sic)”.

Vigente campeona en Liga Petrolera de Softbol.

Dentro de este deporte, tiene varios reconocimientos más que nada por su labor sobre la loma, lanzando juegos perfectos, sin hit, ni carrera, en nacionales libres, de segunda y primera fuerza, Sub-25 y Sub-22, además de ser campeona pitcher nacional en 2017.

En este sentido refiere, “no son los logros, sino las enseñanzas que me han dejado cada una de esas competencias, me llenan de aprendizajes y amistades, los logros se han ido acumulando, con esos logros y aprendizajes he ido creciendo”.

En salamanca, también la Liga Petrolera de Softbol Femenil la ha reconocido como la mejor pitcher, “gracias a todo el esfuerzo de mis compañeras de equipo y esfuerzo como dedicación que le he estado dando”.

Con respecto a la unión forjada al interior del plantel a pesar de la rivalidad deportiva que existe entre ellas dentro de la liga local subrayó, “así es, no todas somos del mismo equipo en Salamanca, este es un selectivo y la verdad nos llevamos bien, nos acoplamos, apoyamos y damos ánimos, siempre existe una rivalidad dentro del terreno de juego, siempre ha sido de competencia; como selectivo tenemos mucha conexión, apoyo y comunicación, es muy bonito que después de todo este tiempo haya llegado esta copa para seguir con estas amistadas que dentro y fuera del campo son muy bonitas; y vencer todos los obstáculos que se puedan llegar a poner”

La nominada al premio municipal del deporte en 2017 empezó a jugar softbol en el equipo Estancias, un equipo muy novato, iba empezando, después estuvo en diferentes equipos como Huracanes, Cardenales, Cachorras, Monarcas y Bravas, entre otros.