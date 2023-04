Salmantina sube al podio en estatal de Break Dance de Querétaro

Con el tercer lugar en la disciplina de Break Dance de la fase estatal queretana rumbo a Juegos CONADE 2023 se queda la jovencita salmantina, Natalia Coutiño Herrera, estuvo a nada de clasificar a la máxima justa deportiva nacional en segundo lugar.

Natalia Coutiño en la categoría juvenil femenil (16 a 23 años), representó a la Universidad Autónoma de Querétaro dentro de la eliminatoria estatal convocada por el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro en coordinación con la Secretaría de Cultura de aquella localidad.

La jovencita salmantina representó a la Universidad Autónoma de Querétaro en estatal rumbo a Juegos CONADE 2023. Foto: Cortesía | Diego Guzbed

Y es que Natalia Coutiño actualmente estudia el cuarto semestre de Licenciatura en Arte Danzari en la Universidad Autónoma de Querétaro y desde hace dos años práctica Breaking y Danzas Urbanas.

Luego de quedarse a nada de clasificar en segundo lugar a la máxima justa deportiva nacional de Break Dance, la jovencita salmantina comentó, “esta competencia me enseño mucho de lo que soy capaz y puedo lograr en un futuro, y de los frutos que da la constancia, la perseverancia y más que nada la disciplina; me sentí muy bien dentro de las batallas, creo que flui muy bien, que conecté mucho conmigo mismo y que los disfruté, más que nada aprendí tanto de mí como de las demás personas, me hizo feliz el hecho de ver de lo que soy capaz”.

A ello agregó, “previo a esta competencia, fueron dos semanas intensas de entrenamiento, no tuve vacaciones y tampoco pude ver a familia, a final de cuentas la batalla me demostró que todo ha valido la pena”.

Enfatizó, “las batallas se desarrollan bajo un formato de uno contra uno en las que uno entra con sets armados previamente que pueden ser completados con Freestyle”.

Para terminar comentó que, “lo siguiente es seguirme preparando para el siguiente año volver a buscar la clasificación, también seguiré entrenando para futuras competencias que no son de CONADE, además de continuar con mis estudios de licenciatura en la carrera de Arte Danzario”.

Entre los logros obtenidos hasta el momento por Natalia Coutiño se puede mencionar

segundo lugar en Hiphop Monster avanzado con la compañía Mala Vida Corp, en BEC Dance Championship San Luis Potosí 2022. Tercer lugar en Hiphop Varsity con la compañía Mala Vida Corp, en BEC Dance Championship San Luis Potosí 2022. Tercer lugar Hiphop Varsity con la compañía Mala Vida Corp, en BEC Dance Championship San Luis Potosí 2022. Segundo lugar Hiphop Monster Avanzado con la compañía Mala Vida Corp en BEC Dance Championship Querétaro 2022. Tercer lugar Break Dance con la Universidad Autónoma de Querétaro en estatal rumbo a Juegos CONADE 2023.