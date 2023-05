Dany Reza ocupará un lugar en Fuerzas Básicas del Club León

Facultades desarrolladas a lo largo de varios años dentro de la práctica del futbol comienza a rendir fruto para la jovencita salmantina Daniela Fernanda Reza Praga que tras acudir a diversos filtros realizados por el Club León se ha ganado un lugar para formar parte del equipo Sub 15 Femenil de la Liga MX.

Dany Reza, categoría 2008, forma parte del equipo Suterm que compite en categoría Baby dentro de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, ha disputado liguillas y participado en torneos desde los siete años de edad.

La jovencita salmantina se encuentra más comprometida y ganas de seguir aprendiendo

“siempre veía a mis vecinos jugar fútbol, y me llamaba mucho la atención como se divertían, y me juntaron a jugar, y me gustó. Mis papás siempre me decían que tenía que practicar un deporte y que escogiera uno, y escogí el fútbol. Y desde los 7 años empecé a practicarlo, primero como defensa, hasta llegar a medio de contención”, recuerda sumamente emocionada la nueva inquilina del Club León.

A ello agrega, “la oportunidad de formar parte del Club León llega cuando me entero de las visorias que ellos realizaron en el campo Cerrito, y quise probar. Pasé el primer filtro, me llamaron para otro filtro más ya en la ciudad de León, y finalmente se dio la oportunidad de ocupar un lugar en la sub-15 de este Club”.

Forma parte del equipo Suterm que compite en Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil

Por lo anterior externa, “estoy muy contenta, emocionada y nerviosa a la vez. Pero sobre todo más comprometida con esforzarme más, para seguir aprendiendo y mejorar cada día”.

Al respecto, Leonel López, responsable del equipo infantil y juvenil Suterm comenta, “es un orgullo saber qué hay talento en la escuelita del SUTERM en la que se trabaja día a día con mucha disciplina y compromiso”.

En relación al consejo dado a Daniela durante este proceso de ganarse un lugar dentro de un Club de Futbol Profesional comenta, “desde el momento en que fue llamada a los filtros a León se le indicó que disfrutara el momento y que demostrara la gran capacidad que tiene para lograr el objetivo que era quedarse en el Club, estamos muy contentos y motivados por esta oportunidad que ha surgido para ella (sic)”.

Dany Razo es descrita como una 10 con inteligencia que pide el balón y toca, con gran capacidad y talento para mover el juego en el medio campo, “es líder porque habla en la cancha, trae con que poder participar y formarse dentro de un Club de Futbol Profesional”.