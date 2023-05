Goleador salmantino agradecido por logros obtenidos a nivel profesional

Agradecido con la vida y el Club Tampico Madero por logros obtenidos recientemente a nivel de futbol profesional se encuentra el jugador guanajuatense originario de Salamanca, Abraham Isaac Vázquez Guerra “Chabelo”, además de encontrarse a la expectativa sobre el futuro del equipo con el cual deportivamente obtuvo el ascenso a Liga de Expansión o Desarrollo.

Y es que la Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de sus cuentas oficiales de internet ha dado a conocer que no otorga Licencia Plus para ascender a Liga de Expansión o Desarrollo a Tampico Madero ni a Universidad Autónoma de Zacatecas, escuadras que estuvieron involucradas en la serie denominada campeón de campeones para definir deportivamente al nuevo invitado a la antesala del máximo circuito del futbol mexicano.

Abraham “Chabelo” Vázquez, tuvo un torneo Clausura 2023 de ensueño con el Club Tampico Madero, además de consagrarse campeón del certamen ante Inter Playa del Carmen conquista la serie denominada campeón de campeones ante Universidad Autónoma de Zacatecas, campeón del Apertura 2022.

Al respecto comenta, “ha sido un año de mucho profesionalismo por parte del equipo, llevar un año siendo el mejor de la liga y consagrare con un título y un ascenso no es nada fácil, estoy agradecido con el Club por darme la confianza para conseguir estos campeonatos”.

Abraham “Chabelo” Vázquez, ha destacado por ser un jugador perseverante y constante, trabajando siempre bajo objetivos, “me siento contento por conseguir este nuevo logro en mi carrera, era algo que estaba esperando hace mucho tiempo que por una o por otra parte no se me daba, pero mira al final se logró y me siento muy contento por ello”

En relación al momento por el cual atraviesa el Club Tampico Madero con respecto a postura emitida por la FMF comenta, “aún no nos comentan nada, Tampico es una buena plaza y oportunidad para muchos que nos hemos ganado el ascenso deportivamente (sic)”.

El goleador salmantino a lo largo del Torneo Clausura 2023 mantuvo su inercia goleadora dentro de la Liga Premier Serie A con seis anotaciones, una de ellas en la final de vuelta y otra más en penalti decisivo que entregó el campeonato al equipo Tampico Madero.

De esta manera obtuvo su tercer título de campeón (Real Zamora, América Sub 20 en liguilla de filiales y Tampico Madero).

Recientemente consigue su segundo ascenso como futbolista profesional al ganar el campeón de campeones de la Liga Premier Serie A, anteriormente lo había hecho en Liga Nuevos Talentos que es convirtió en Serie B de la Liga Premier.