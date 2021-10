Dannae Morán, nuevo talento salmantino en Fisicoconstructivismo y Fitnees

Orgullosa por subir al podio en su primera competencia de Fisicoconstructivismo se encuentra la deportista salmantina Kitzia Dannae Moran López, quien después de ganar el tercer lugar en la categoría Bikini Fitnees abierta única, asegura que va para largo dentro de este deporte e incluso junto con su entrenador Iker López ya planea subir de categoría.

El primer podio como tercer lugar se da para Dannae Morán dentro del Mr. Valle y Miss Luminarias 2021, “me siento orgullosa para ser mi primera competencia y obtener un tercer lugar, me hubiera gustado sacar mejor resultado, aunque no por eso dejo de sentirme satisfecha con este lugar obtenido en mi debut dentro del mundo del físicoconstructivismo, me doy por bien servida, poco a poco vamos a trabajar para obtener el primer lugar”.

Hace dos años Dannae Morán comenzó a entrenar con Iker López de cara a evento de Strongman que consiste cargar 120 kilos (powerlifting). 70 kilos en peso muerto, jalar un trineo de 100 kilos y una llanta de tractor, ahí obtuvo el cuarto lugar.

Desde hace seis meses comenzó a preparase para este evento de Fisicoconstructivismo, “cuando se me menciona el integrarme a este tipo de competencia me da curiosidad, y dije, va porque no, desde ahí son seis meses de estar en entrenamiento, con dieta y preparación diferente, estuve concentrada noche y día, aprendiendo las poses, fue un poco duro pero valió la pena”.

Al hablar sobre su primera competencia en Fisicoconstructivismo comenta, “hubo mucha competencia, hicimos lo mejor que pudimos, traíamos buena preparación y eso se vio reflejado en con el tercer lugar. Me gustó mucho la competencia y el ambiente. Los jueces muy amables y atentos, en algún momento tuve duda sobre una pose y me auxiliaron muy bien”.

Para terminar comentó, “por el momento solo practico este deporte, estoy más que contenta con él, vamos para largo, ya planeó subir de categoría, a Wellnes, creo se acopla más al tipo de cuerpo que me gustaría tener, primeramente Dios más adelante ahí estaré compitiendo, sacando primeros lugares, porque no”.

El Mr. Valle y Miss Luminarias 2021 forma parte del calendario de eventos programados por la Asociación Guanajuatense de Fisicoconstructivismo y Fitnees (AGFF).