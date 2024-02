Con ventaja en semifinal novena Electromecánico y Red Sox

En lluvia de carreras abre con triunfo serie semifinal del softbol de Jubilados y Pensionados de Pemex Sección 24 “La Toronja”, el líder Electromecánico y el sublíder Red Sox de manera respectiva ante los ex campeones Vic Car y Hospital.

Electromecánico toma ventaja ante Vic Car

Con pizarra cerrada de doce carreras por once el líder Electromecánico toma ventaja ante el ex campeón Vic Car, novena que en apertura del séptimo acto tuvo en su caja de bateo la oportunidad de remontar la pizarra, sin embargo, el gran pitcheo realizado por Ernesto Rodríguez les colgó la indeseada argolla sin lograr al menos conseguir empujar la carrera del empate.

Un enfrentamiento donde Electromecánico vivió su mejor momento al bat en parte baja del cuarto rollo al armar un rally de cinco carreras gracias al home rum de Guillermo Garza, remontando así la pizarra que hasta ese momento se encontraba a favor de Vic Car al son de siete carreras por cinco.

El excampeón Hospital cargó con primera derrota en juego de la serie semifinal del softbol “La Toronja”.

En el sexto rollo Vic Car impulso cuatro carreras con la cuales se puso a una de empatar el partido, sin embargo, en el séptimo acto fue maniatado gracias a consecuencia de la gran labor realizada por el serpentinero líder del certamen.

Por la novena de Vic Car destacó en caja de bateo Juan Martínez al pegar de 4-3 HR, Antonio Montoya de 3-2 2 H2, Federico Guevara 4-2 H2 y Macario Olvera 4-2. Sin embargo, en labor sobre la loma cargó con la derrota el lanzador Bernardo Figueroa.

El equipo Electromecánico tuvo como mejores elementos al bat a Francisco Javier Aviña al pegar de 4-3, Antonio Solorio 4-3 HR, Guillermo Garza 3-2 HR y Alejandro Rangel 3-2 H3.

Red Sox toma ventaja ante Hospital

Con un rally de once carreras conseguidas en la parte baja del sexto rollo, el sublíder Red Sox amarró la victoria ante el ex campeón Hospital que intentó reaccionar en la parte alta del séptimo rollo, sin embargo, no le alcanzó a su caja de bateo.

La novena Hospital se fue adelante en la pizarra con ramillete de tres carreras enviadas al plato en primera entrada y dos más en el tercer rollo, por solo una de Red Sox.

Luego de cuatro entradas donde la novena Hospital le colgó tres argollas, finalmente el sublíder hizo explotar su caja de bateo con superally de once carreras con las cuales se encaminó a la victoria.

En apertura del séptimo rollo, el equipo Hospital sólo se pudo hacer de cuatro timbrazos en la caja registradora, insuficientes para al menos emparejar la pizarra.

En labor sobre la loma carga sale con brazos en alto el lanzador Pablo Guerrero y carga con la derrota Eder Alvarez.

Por la novena Hospital figuró en caja de bateo Eder Alvarez al pegar de 3-2 HR H3, Luis Enrique Aviña 4-3, Edson Mora 3-2 H3 y Víctor Aguilar 2-1 BB.

El equipo Red Sox impulsó la carreas del triunfo con participación de Oscar Aguirre 3-2 G, Alberto Alfaro 4-2 H2, Ernesto Estrada 4-2 H2 y Oscar Gallegos 4-1 GS.