Sebastien Ogier estará en el Rally Guanajuato México y va por otro récord

León, Guanajuato.- Sebastien Ogier ya es el máximo ganador en la historia del Rally de Montecarlo y ahora quiere serlo del Rally Guanajuato México. El piloto francés confirmó su participación en la tercera ronda del WRC a celebrarse del 16 al 19 de marzo.

Après sa victoire à Monte-Carlo, @SebOgier a annoncé sa participation au Rallye du Mexique. Rendez-vous du 16 au 19 mars sur Canal + 🔥 #WRC #RallyMexico pic.twitter.com/Gdm8yEkIpu — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) January 24, 2023

En 2020, justo cuando detonó la pandemia de Covid-19, el galo consiguió de manera atípica, con un evento recortado a 21 etapas, su sexta corona en terracerías “guanajuas”, igualando así a su compatriota Sebastien Loeb, quien conquistó este evento en las temporadas de 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012, siempre con el equipo del doble chevrón, Citroën.

El primer Rally México que Ogier se echó a la bolsa fue en 2013, posteriormente ganó en 2014 y 2015, esos tres años con Volkswagen, posteriormente impuso condiciones en 2018 al volante de uno de los Ford Fiesta de M-Sport, en 2019 lo hizo con Citroën y en 2020 dominó los polvorosos caminos aztecas con Toyota, equipo con el cual volverá en esta ocasión a bordo del nuevo Yaris Rally1 y llevando como navegante a su paisano Vincent Landais. Cabe recordar que en todos sus triunfos en suelo guanajuatense, Sebastien fue copiloteado por el también francés, Julien Ingrassia.

Fue a través de una entrevista para CANAL + Sport que el nacido en Gap hace 39 años dio a conocer que estará de vuelta en la ronda mexicana, al tiempo de descartarse para la segunda fecha que se llevará a cabo en Suecia.

“No estaré en el Rally de Suecia, pero eso creo ya todos lo sabían y no es un secreto que estoy anunciando que estaré en el Rally de México, una ronda que siempre he disfrutado y que ha vuelto al calendario después de dos años debido al Covid, por lo que esta ha sido una elección correcta y tomada junto al equipo. Siempre he tenido un buen desempeño en la grava mexicana, por lo que no será una espera demasiado larga entre lo que fue Montecarlo y mi próximo rally”, manifestó Ogier.

Para esta campaña, “Seb” no estará de tiempo completo con Toyota, equipo que por cierto igualmente tiene en sus filas al actual campeón mundial, el finlandés Kalle Rovanpera, así como al británico Elfyn Evans y al japonés Takamoto Katsuta. De estos últimos, solo el nipón no conoce lo que es correr en la cita de México.

Ogier ha participado en 12 oportunidades en este evento, siendo en 2018 su primera vez en la categoría junior con el Citroën C2 S1600. Solo en 2011 no pudo terminar cuando conducía el DS3 de la armadora de su país.





Las Victorias de “Seb” Ogier en el Rally México





Año Equipo Auto Copiloto 2013 Volkswagen Motorsport Polo R WRC Julien Ingrassia 2014 Volkswagen Motorsport Polo R WRC Julien Ingrassia 2015 Volkswagen Motorsport Polo R WRC Julien Ingrassia 2018 M-Sport World Rally Team Ford Fiesta WRC Julien Ingrassia 2019 Citroën World Rally Team C3 WRC Julien Ingrassia 2020 Toyota Gazoo Racing Yaris WRC Julien Ingrassia