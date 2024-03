Ariel “Apache” González ovacionado por afición fresera en el clásico regional

Agradecido por las muestras de afecto y reconocimiento registradas hacia su persona al final del clásico regional del grupo dos de la Liga Premier Serie A entre el equipo Petroleros Salamanca y Club Deportivo Irapuato se dijo el ex jugador profesional argentino naturalizado mexicano, Ariel “El Apache” González, quien además invitó a los hinchas de ambos equipos a seguir trabajando a favor de la fiesta de futbol sin violencia.

Al termino del clásico regional, cientos de aficionados salmantinos ovacionaron y corearon el nombre de Ariel “El Apache” González, mismo que ante el reconocimiento emitido por la afición fresera se acercó a dar las gracias por el reconocimiento recibido.

Integrante del cuerpo técnico del equipo Petroleros Salamanca ovacionado por afición fresera al término del clásico regional / Foto / Miguel Manjarrez

Sin duda, un momento emotivo fue él vivido por el icónico jugador ex profesional del Club Deportivo Irapuato que ahora forma parte del cuerpo técnico del equipo Petroleros de Salamanca.

Oé!, Oé! Oé!, Ariel, Ariel, retumbó una y otra vez la zona de la tribuna donde se instaló la afición fresera, no importó que el emblemático referente deportivo sea parte hoy en día de otro club que no sea la Trinca.

Al respecto Ariel González comentó, “contento por el reconocimiento de la gente, la verdad que soy un agradecido a esta afición que siempre me ha apoyado en todo momento, hoy me toca estar en Salamanca, lo estoy dando todo porque es el club que me está abriendo las puertas para poder trabajar, sigo disfrutando de todo esto”.

A ello agregó, “al Irapuato lo llevo en mi corazón, es un equipo que me dio mucho, es una playera con la cual me siento identificado, nada más que hoy por hoy, estamos en otro lado y muy contento de poder estar aquí”.

En relación a la pasión que se vive dentro y fuera de la cancha dentro de los clásicos comentó, “lo importante de todo esto es que sea una fiesta de futbol sin violencia, que la gente pueda regresar tranquila y la gente de Salamanca también, siempre habrá una rivalidad deportiva entre ambos equipos, pero que todo eso quede en el campo (sic)”.

A seis años de su retiro como futbolista profesional, Ariel “El Apache” González, poco a poco viene incursionando dentro de la dirección técnica, actualmente al lado de ex jugadores profesionales y referentes en su momento de igual manera del Club Deportivo Irapuato como es el caso de Víctor Saavedra y Alejandro “El Gallo” García, además del ex jugador profesional salmantino, Andrés Garza.

Durante su carrera, ganó tres trofeos de campeonato de liga y fue máximo goleador de la liga en cuatro ocasiones (verano 2002, apertura 2004, apertura 2009 y bicentenario 2010) en la extinta Primera División A, ahora conocida como Liga de Expansión o Desarrollo.