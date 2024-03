Tiger King, un felino salmantino en ascenso dentro de la lucha libre

Gracias a sus más recientes triunfos y facultades para desenvolverse sobre el cuadrilátero, el enmascarado Tiger King se encuentra en ascenso dentro de la lucha libre, luego de que a finales del año pasado ganó la Copa Acuario y este año superó a su mentor Kraken, además de tener una naciente rivalidad con Raiden.

Al respecto, en entrevista con El Sol de Salamanca comentó que es la primera vez que gana la Copa Acuario “Y ahora con el triunfo ante mi maestro Kraken siento que ha sido un inicio de año espectacular para mí, espero a lo largo del año en curso demostrar que este felino salmantino viene con mucha fuerza y con ello seguir creciendo dentro de este deporte”.

Tiger King, desde hace ocho años, practica la lucha libre; sin embargo, desde hace cinco años comenzó a competir. Debutó un 10 de noviembre de 2018, inspirado en enmascarados del Consejo Mundial de Lucha Libre como Tiger y El Felino.

En el primer bimestre de 2024, Tiger King tuvo la oportunidad de enfrentar a su mentor, Kraken, en mano a mano con límite de 10 minutos.

“Logré salir avante, ha sido una gran lucha, salí muy feliz, salí con todo a demostrar que el alumno puede superar al maestro y así fue, ha sido un inicio de año espectacular para mí”.

El triunfo de Tiger King ante Kraken se dio en medio de un faul cometido por el Rey Marítima, lo cual provocó la intervención de Eragon Kid, le ayudó a llevarse la victoria en lo que fue el primer evento del año de la Promotora Polar.

En relación a la Copa Acuario comentó: “se disputó en el segundo aniversario de la Promotora Polar, me la llevé ante excelentes rivales, me tocó quedarme al último con uno de los Malignos Negros, con quien me he enfrentado varias veces, un rival muy duro y rudo, tuve la fortuna de salir avante con la victoria y muy feliz”.

Y destacó: “tengo una rivalidad pendiente, espero se retome este año y podamos dar continuidad, es con el señor Raiden, yo creo por su edad o algo así, se ha echado para atrás”.

La rivalidad entre Tiger King y Raiden nació en el primer evento de Promociones Polar, donde se disputó también una copa, ambos se quedaron hasta el final.

“Él me ganó, pero se metió con mi máscara, la rompió y me sangró, de ahí viene la rivalidad”.

En relación a su gusto por la lucha libre comentó que desde niño le gustaba este deporte y por ello decidió practicarlo.

“En cuanto fui creciendo y tuve la oportunidad, le dije a mi familia que quería entrenar, siempre me han apoyado, a la fecha lo siguen haciendo y aquí seguimos”.

Agregó que salió de la arena Xidoo y eso ha sido parte importante en mi vida. “Es algo que me hace sentir orgulloso por lo que soy ahora”.

Enfatizó que en Salamanca hay muchos compañeros que son muy buenos, como Séptimo Dragón, Eragon Kid, Kraken, con todos ellos y muchos más se vienen cosas muy grandes en Salamanca”.

Para terminar invitó a la gente apoye este deporte, así como a estar pendientes de las carteleras que se vienen con Promotora Polar y asistan.