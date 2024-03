Isidro Miranda, un entrenador movido por el sueño de ver triunfar a los niños

Con el sueño de que algún día la niñez que gusta del futbol logre algo importante dentro de este deporte, como lo están haciendo los excanteranos del Club Celaya, Roberto “Piojo” Alvarado y Julio Iván Alvarado Hernández, el entrenador Isidro Miranda desde hace tres años se encuentra impulsando en las comunidades el proyecto social Toros Salamanca REI Alvarado Sport.

“Tenemos tres años impulsando este proyecto en diversas comunidades de Salamanca como la Labor de Valtierra, La Tinaja, Buenavista, Los Lobos, La Palma y Palo Blanco, son bastantes niños con la inquietud de practicar el futbol, un deporte hermoso que nos da bastante, mi único interés es simple y sencillamente aportar algo de mi experiencia para con los niños de nuestro municipio”, comentó en entrevista con El Sol de Salamanca.

Relación con Club Celaya, herencia de Roberto “Piojo” Alvarado

Isidro Miranda se adentró en la labor de entrenador e instructor de futbol, como la mayoría, con la inquietud de los hijos de jugar al futbol, ahora en este proyecto le mueve seguir aportando a los niños.

Desarrollarse dentro de la disciplina del futbol resultó nada fácil para Isidro Miranda y así lo relató.

“Mis papás no me dejaban ir a jugar por temor a que me lastimaran, me veían con alguna fractura, afortunadamente pude jugar y hoy en día lo sigo practicando a nivel amateur.

“Formé parte de algunos selectivos, hasta que comencé a entrenar a los niños, debido al deseo de mis hijos de jugar al futbol; en aquel entonces llegamos a la escuelita Suterm, donde estuve trabajando alrededor de siete años; estuve con el papá de los jugadores profesionales, como Roberto ‘Piojo’ Alvarado e Iván Alvarado, así inicié mi trabajo con los pequeñines”, comentó.

Posteriormente con la incorporación de Roberto “Piojo” Alvarado e Iván Alvarado a las fuerzas básicas del Club Celaya, impulsó la escuelita de futbol Toros Salamanca, que posteriormente dio pie al proyecto Toros Salamanca REI Alvarado Sport.

“La relación con el Club Celaya siempre la hemos tenido, es una de las herencias que nos dejó el ‘Piojito’ Alvarado, él abrió las puertas a los jugadores de Salamanca que están allá, luchando por un lugar, por sus sueños, sin olvidar a Iván Alvarado y Edson Gutiérrez, todos ellos en la actualidad referentes salmantinos dentro del futbol profesional”.

Y agregó: “nosotros somos una escuela de futbol enteramente social, donde no hay un costo de inscripciones y ese tipo de cosas e incluso el Club Celaya nos da las oportunidades, como si fuéramos una filial, y a los integrantes del proyecto sólo se les pide que acudan a entrenar con sus tachos y ropa deportiva, económicamente sus papás aportan un mínimo.

“Este proyecto es muy noble, pues El Piojito siempre está atento a lo que pasa con éste, manda sus mensajes y los está motivando día a día, en todos ellos abre el deseo de cumplir un sueño que él ya está cumpliendo, sin duda se ha convertido en un referente importante para los niños y ejemplo a seguir”.

Buscan mejorar entorno social a través de la práctica del futbol

El proyecto social y deportivo Toros Salamanca REI Alvarado Sport nació oficialmente en el año 2019, siendo parte del mismo como entrenador Isidro Miranda.

“El proyecto tiene como esencia promover el deporte e implementar diversas actividades que permitan el sano desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes, mejorar el entorno social de Salamanca”, explicó Isidro Miranda.

Entre las actividades sociales que realizan como parte del proyecto son charlas motivacionales, dos o tres al mes, tanto para los niños y papás, entre otros eventos que permitan mejorar el entorno social.

“Para el proyecto es importante la participación de la familia, poco a poco lo hemos ido logrando en las comunidades, van entendiendo los papás el compromiso y beneficio que genera el deporte para con sus hijos y familia, tener y hacer jovencitos responsables principalmente”, abundó el entrenador.

A decir de Isidro Miranda, en las comunidades los papás no están muy enfocados en el deporte en el sentido de que los niños van solos a los juegos y entrenamientos, sin embargo, poco a poco los papás han ido adoptando una disciplina con los niños y siendo parte de ese proyecto que es Toros Salamanca REI Alvarado Sport.

“Con mucho gusto me traslado a las diferentes comunidades donde entrenamos a lo largo de la semana, es un poco cansado y complicado, sin embargo, también como profesores de futbol tenemos el sueño que algún día uno de esos niños pueda realizar algo importante”.

A nivel deportivo comienzan a proyectar talento salmantino

Entre los frutos que está comenzando a dar el proyecto señala que actualmente tienen a Elías Luna de 18 años, con el Club Celaya en Liga de Expansión, está dando el salto de tercera al primer equipo, ya está entrenando con ellos; estaban algunos otros, pero desafortunadamente quedaron fuera, eran como cuatro o cinco que se fueron con él a fuerzas básicas, solamente queda él; después llegó otro grupito que estaba trabajando ya con nosotros, como parte del mismo proyecto bajo el nombre Toros de la Labor de Valtierra y La Tinaja, Leonardo que está peleando por un lugar en Tercera División, él iba a entrenar hasta La Labor, porque quería ser parte de Toros y ahora, con 14 años, está dando el brinco de fuerzas básicas a tercera”.

Así también recordó que en los inicios del proyecto R EI Alvarado Sport se buscó establecer como sede en la zona sur del municipio de la cabecera municipal, entre la colonia El Edén, Constelación y El Olimpo; sin embargo, ese tema se detuvo por cuestiones no deportivas, en cambio, se logró extender el proyecto hacia algunas comunidades e incluso en la misma ciudad se está trabajando en la colonia Los Pinos, donde también se entrena con niños”.

Con respecto en los torneos donde participan comentó: “participamos en torneos sencillitos e incluso por ahí recientemente en coordinación con la asociación guanajuatense de futbol base organizamos la etapa municipal rumbo al nacional que a su vez entrega como premio mayor al ganador es representar a México en España”.