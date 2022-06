Alice Soto quiere ser de las mejores del mundo y jugar en Europa

Inesperada visita realizada por la futbolista profesional del Club Pachuca y Seleccionada Nacional Sub 17, Alice Fernanda Soto Gallegos, al campo de futbol soccer “José Mata”, de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, causa revuelo entre padres de familia y menores de edad ahí presentes, su presencia no pasó inadvertida, en cuento fue ubicada, las manifestaciones de admiración y apreció la hicieron sentir como en casa.

Imposible pasar inadvertida en el campo que la vio crecer

A cuatro años y cinco meses de tener partido de despedida en compañía de familiares y amigos en el campo José Mata, Alice Soto, regresó al semillero del futbol salmantino, volvió a pisar la cancha que por varios años ella disfrutó, el césped donde ella festejó muchos goles, el escenario donde comenzó a fraguar sueños e ilusiones que ahora ha comenzado a cristalizar.

A manera de preparación viajará a Italia con México Sub 17 Femenil.

En esta ocasión, Alice Soto, acudió en compañía de su papá, ingresó al área de la tribuna, mientras en la cancha se estaba jugando el segundo tiempo de partido relativo al torneo de Copa de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil.

Futbol Alice Soto, primera jovencita salmantina en jugar una final de la Liga MX

Alice Soto enfundada en la playera del equipo Pachuca Femenil de Primera División Profesional, se levantó de su asiento, realizó un recorrido por el pasillo, a su regresó ya estaba más que identificada, las personas se comenzaron a acercar a ella para solicitar el autógrafo y foto del recuerdo.

Primera salmantina en jugar una final en Liga MX Femenil

Al hablar sobre su logro más reciente en su naciente trayectoria deportiva, Alice Soto, habló sobre su primera final en la Liga MX Femenil donde el Club Pachuca enfrentó a las Chivas Rayadas del Guadalajara, estuvo a nada de enviar el partido a los tiempos extra.

“Fue muy emocionante, la verdad, me sentí muy feliz, ha sido un logro para mí por haber jugado una final a mis 16 años de edad, muy emocionada porque sé que ha sido el inicio de muchas cosas buenas que vienen para mí, todo ello es el resultado del esfuerzo diario, estoy muy feliz por ello”, externó Alice Soto.

“Aquí crecí, aquí comencé a jugar futbol”: Alice Soto

En relación a manifestaciones de apoyo recibidas después de obtener el subcampeonato con Pachuca en Liga MX Femenil, así como el subcampeonato del pre mundial y el boleto al Mundial Sub 17 de la India 2022 señaló que “estoy muy feliz por todo ello, es gente que me apoyo mucho cuando yo estuve aquí, muy contenta de regresar al campo donde empecé practicar el futbol, porque que aquí crecí, aquí empecé a jugar futbol, hoy en día juego a nivel profesional con esa emoción de cuando era chiquita”.

Alice Soto cada vez que juega un partido con Pachuca y Selección Nacional, se acuerda de Salamanca.

En ese sentido recordó su primer gol en este escenario, “mi primer tiro libre fue un gol en la portería de allá enfrente (escuela), se le pasó al portero por arriba, yo comenzaba a jugar, tenía seis años, me emocioné mucho que corrí literal de la portería del rival hasta la mía y me eché una marometa para festejar”.

Jugar futbol profesional, le hace recordar Salamanca

A nivel de Club y Selección Nacional, Alice Soto, ha marcado diversos goles y sobre lo cual comenta, “muy feliz, la verdad cada vez que juego profesional me hace recordar cuando empecé, los goles que anotaba aquí en salamanca, mucha emoción, siempre he disfrutado el futbol como lo hacía desde que estaba jugando en este campo” (sic).

En el campo José Mata anotó su primer gol a los seis años, corrió hasta esta portería para festejar.

En relación a su familia y el tiempo que ha transcurrido sin su cercanía física comenta: “Estoy aprendiendo a ser independiente, hay momentos que si extraño a mi familia, cuando me fui estaba por terminar la primaria, ahorita estoy en primero de preparatoria, me ha ido bien en la escuela, aprendo mucho ahí, todos los días algo diferente, la convivencia muy buena, en el Club somos cinco de la misma edad, el resto son de diversas edades, nos entendemos bien, es un gusto estar conviviendo con ellas, es lo que soñé y quise desde pequeña, ser parte de un Club Profesional”.

En cuenta regresiva para mundial Sub 17 en la India

Con respecto al boleto obtenido con Selección Nacional de México para el mundial Sub 17 a realizase en la India comenta, “el subcampeonato obtenido en el premundial así como el boleto al mundial ha sido aprendizaje, sé que el mundial será más difícil, pero siento que podemos ganar, hay familia y equipo para lograr ese objetivo, estoy muy contenta de ser parte de la Selección y de poder vivir todo esto”.

En cuanto a la preparación que se avecina de cara al mundial Sub 17 señala que “el mundial de la India es en octubre, se viene una concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del 13 al 17 de junio, ese último día viajamos a Italia para jugar a manera de preparación un cuadrangular donde participa Chile, India, México y el anfitrión Italia, después seguramente tendremos más partidos de preparación”.

Luego de tener una semana de descanso Alice Soto regresa este lunes al Club Pachuca.

A ello agregó que “la Selección Nacional está muy bien, todas nos estamos preparando para lo que se viene, la mayoría estamos desde la Sub 15, ha sido todo un proceso, ya tenemos más contacto entre nosotras y eso ayuda mucho”.

Con un campeonato a nivel de Selección Sub 15 donde ella metió el gol de la victoria en la final, un subcampeonato en premundial Sub 17 y boleto ganado al mundial de la India, así como un subcampeonato con el Club Pachuca en Liga MX Femenil señala, “siento mucha emoción y muchas ganas de seguir adelante, hay metas y logros por alcanzar, me gusta mucho el futbol, no solo por jugar, sino por las amistades, emoción y pasión que esto despierta en mí”.

Alice Soto, primera salmantina en jugar una final dentro de la Liga MX Femenil.

En relación a esas metas y logros por alcanzar puntualiza, “estoy enfocada a seguir trabajando, quiero ser de las mejores jugadoras del mundo y jugar en los más grandes Club de Europa”.

Actualmente considerada promesa de la Liga MX Femenil

Las participaciones registradas con el Club Pachuca y sus constantes llamados a Selección Nacional, catapultan a la jovencita salmantina, Alice Soto, como promesa en Primera División de la Liga MX Femenil, “me da mucha emoción que las personas crean en mí, estoy muy orgullosa de todo lo que he vivido, estoy muy agradecida con toda la gente que confía en mí y está conmigo, se los agradezco”.

Para terminar destaca, “el subcampeonato en Liga MX Femenil obtenido con el Club Pachuca, es solo el inicio de muchas cosas buenas que vienen para mí, estoy segura que se van a dar”.

Por lo pronto, Alice Soto, este lunes regresa a su Club después de tener una semana de descanso al lado de su familia, posteriormente se viene concentración en el CAR, el cuadrangular en Italia, así como un torneo internacional de preparación en la ciudad de León.