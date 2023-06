Alice Soto galardonada con Balón de Oro en Liga MX Femenil

En medio de un torbellino de emociones, la futbolista guanajuatense oriunda de Salamanca, Alice Fernanda Soto Gallegos , fue galardonada con Balón de Oro como Mejor Jugadora Menor de la Liga MX Femenil, distinción que en su promisoria carrera deportiva se ha sumado a sus dos anteriores reconocimientos otorgados por la CONCACAF.

En entrevista para el comité organizador de la entrega Balón de Oro, Alice Soto, comentó, “Estoy nerviosa, emocionada, contenta, ahorita tengo todo tipo de emociones, estoy muy feliz por este trofeo, este premio que gane, creo que no me lo esperaba ahorita a mi temprana edad, estoy muy contenta por todo lo que he logrado, no hubiera sido posible todo esto sin todas las personas que me han apoyado hasta ahora”.

Con respecto a lo que sigue ahora para ella subrayó, “A corto plazo ganar el torneo que viene con Pachuca, seguir sumando con selección, seguir creciendo y prepararme para el mundial del próximo año, seguir trabajando que es la clave del éxito (sic)”.

De igual manera, dedicó este premio a todas las personas la han apoyado, en especial a su familia que nunca le ha dado la espalda y siempre han creído en ella, a sus papás, hermana, abuelos, tíos y primos, “a muchas personas”.

A lo largo de su naciente trayectoria deportiva como futbolista profesional en tres ocasiones ha sido reconocida como mejor jugadora, dos en CONCACAF (Mejor Jugadora Sub 20 de la CONCACAF, Premundial 2023 y Mejor Jugadora Sub 17 de la CONCACAF, Womens Revelations Cup México 2022); ahora Mejor Jugadora Menor de la Liga MX Femenil (Clausura 2023).

La ceremonia de premiación realizada por la Liga MX se llevó a cabo la tarde-noche del sábado en el Teatro Orpheum de los Los Ángeles, California, sin embargo, fue hasta la noche de este domingo que el evento ha sido dado a conocer a la opinión pública.

Palmarés Alice Soto