Alfredo Balcells, el softbolista que puso a Salamanca en la órbita mundial

El impulso del softbol en Salamanca trajo consigo el desarrollo de talentos que en su momento, a base de sacrificio y disciplina, lograron alcanzar el nivel de selección nacional. Uno de ellos, César Alfredo Pérez Balcells, quien a mediados de la década de 1980 representó a México dentro del Campeonato Centroamericano de 1986 y el Mundial de 1988.

Orgulloso y satisfecho de ser mundialista en Canad

En entrevista con El Sol de Salamanca, comentó que todo sacrificio valió la pena, “pues llegar a selección nacional me llena de orgullo y satisfacción, nunca me imaginé que lo lograría, por mucho tiempo estuve entrenando sin darme por vencido, todo se fue dando hasta representar a México dentro de un mundial”.

A lo largo de su trayectoria deportiva participó en diversos nacionales libres de softbol, registrando la valiosa participación dentro del nacional de Villahermosa, Tabasco, al quedar campeón jonronero con Guanajuato, esto le llevó a ser considerado para formar parte del preselectivo nacional para el Centroamericano de 1986.

|A nivel de selección nacional representó a México en el campeonato centroamericano de 1986 y en el mundial de 1988 / Fotos / Miguel Manjarrez

“La concentración del preselectivo se realizó en el Cedom, de la Ciudad de México, donde estuve tres semanas trabajando para ganarme un lugar, afortunadamente me quedé, ya en el Centroamericano fui el mejor productor de carreras para México”, recuerda con emoción César Alfredo Pérez Balcells.

Gracias a esta participación registrada dentro del Campeonato Centroamericano fue tomado en cuenta para representar al país en el mundial de Saskatoon, Canadá 1988.

Y es que, en la concentración previa realizada en Mexicali, el jugador salmantino firmó con su nombre uno de los lugares disponibles para representar a México dentro de la máxima justa mundialista.

En el Mundial, la selección nacional de softbol varonil de México consiguió meterse al top diez luego de ocupar el noveno lugar de 17 selecciones participantes.

A nivel de selección nacional, César Alfredo Pérez Balcells jugó como segunda base y fielder, además fue bateador designado dentro del campeonato centroamericano.

“Al mundial iba como fielder, sin embargo, me jalan a primera base porque el jugador que iba en esa posición cometió varios errores, entonces el entrenador Héctor Barleche Hermosillo, me jaló a esa posición”, recuerda César Alfredo Pérez Balcells.

Debido a su trabajo y lesión en el hombro dejó de jugar

El pelotero salmantino comenzó a jugar softbol y béisbol, a los 16 años, gracias a sus facultades para este deporte, a la edad de 18 años tuvo oportunidad de estar en el equipo de béisbol Alijadores de Tampico

A nivel amateur fue campeón pitcher, campeón jonronero y campeón bateador, además de recibir distinción (trofeo) por haber registrado un juego sin hit y carrera dentro de una semifinal, récord que tiene a la fecha como el único de haberlo logrado dentro de unos playoffs.

A decir del softbolista salmantino, los nacionales libres jugados con Guanajuato fueron el trampolín para llegar a Selección Nacional, se fijaron en él porque podía jugar en cualquier posición, aparte de tener fuerza en su bateo.

El trabajo y una lesión en el hombro le impidió mantener el nivel de selección nacional / Fotos / Miguel Manjarrez

“Estando en preselección me propuse quedar, entonces comencé a entrenar y prepararme al doble, hubo mucho sacrificio de por medio, por las mañanas corría a manera de acondicionamiento físico por toda la colonia Praderas del Sol hasta llegar al puente, subía y regresaba, en las tardes practicaba en el campo Corres Innes o Estadio de béisbol “Ing. Antonio M. Amor, a veces le tenía que pagar a alguien para que fuera el cátcher”, recordó.

Para terminar, señaló: “después del mundial de Canadá, dejé de participar en los nacionales libres de softbol, por ahí acudí a dos más, sin embargo, cada vez fue más difícil obtener el permiso para poder entrenar y asistir a las concentraciones con selección, además de tener una lesión en el hombro que me impedía seguir jugando”.